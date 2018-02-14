男友收押 越配出師印偽鈔

偽鈔防偽條（位於下方鈔票）是用貼的，摸起來有凸出感。

友善列印
中國時報
／雲林報導
涉嫌主謀印製假1000元鈔票的阮姓女子。（周麗蘭攝）

越南籍新住民阮姓女子透過前男友習得印製偽鈔技術，因前男友去年遭查獲仍羈押中，她竟自立門戶，並與嘉義市現任肢障協會莊姓理事長合夥印製千元偽鈔，雲林縣刑大12日前往嘉義市查獲千元偽鈔2600張、面值260萬元，初估至少已有35萬元流入市面。2人複訊後，遭檢方聲押獲准。

警方指出，查獲的偽鈔編號有JN365830ZF、FL689155WG、LX543727CK、LX543631CK、MU919682BT、MU919652BT等10幾個，呼籲民眾在收取千元鈔時，除了注意防偽特癥，也要細看這些編號，以免被騙。

警方調查，38歲主嫌阮女是已取得身分證的越南籍新住民，其男友是去年遭警方在嘉義破獲的偽鈔集團主嫌，羈押迄今，阮女搬離與男友的租屋處後，利用見習到的印製偽鈔技術，又夥同莊姓理事長共同犯案，由莊嫌租屋一同印製，再以1比6價格兌換銷贓，即1張1000元真鈔換6張1000元假鈔。

警方去年底獲報雲嘉地區有一偽鈔集團，打算利用農曆年間大賺一筆，警方監控2個月，前天兵分4路同步搜索，在莊嫌嘉市租屋處查獲2600張1000元偽鈔，及印製模板5塊、防偽條1大包、印製偽鈔顏料、電腦主機3台等犯案工具。

國台語流利的阮女，落網後避重就輕，供稱流入市面偽鈔45萬5000元，但警方估計應該不只，又再循線追回10萬元偽鈔。

警方說，阮女印製的偽鈔的技術不差，她以A4大小紙張裁切成千元大鈔的規格，先經彩色列印再以板模印製，貼上正反面的防偽條，再用熨斗燙平，紙張觸感頗逼真但比較薄，敗筆是有真鈔沒有的凸出感，仔細摸一摸，仍能辨識。

(中國時報)

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