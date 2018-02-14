誣郝龍斌妻收鑽戒 童仲彥有罪

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中國時報
／台北報導

台北市議員童仲彥，6年前在議會質詢指控時任台北市長郝龍斌妻子高閬仙收取廠商高價鑽戒，並在會後接受媒體採訪，高女憤而提告。一審認為童雖涉誹謗，但受言論免責權保護，判童無罪，高院審理後，認為童「爆料」與市政無關，也未經合理查證，逾越言論免責權的保障，改判他拘役59天、可易科罰金。

本案雖屬二審定讞案件，但依大法官解釋意旨及修改後的刑事訴訟法，童仲彥因一審判無罪、二審逆轉有罪，例外可上訴最高法院。

童在得知結果後聲明表示，為捍衛民代問政權，以免因此一判決生寒蟬效應，他將提出上訴。郝辦發言人游淑慧則稱「罪有應得」她轉述郝龍斌說法強調，希望未來包括童仲彥和所有政治人物都應謹言慎行，不要仗恃自己的身分或言論免責的特權上，就任意抹黑、汙衊他人。

2012年11月15日，童在議會總質詢時，爆料指稱承包花博、新生高的承包商，透過劉姓珠寶商送市價4到500萬左右的鑽戒給郝妻，質詢結束後，他又在議會外接受媒體記者採訪，強調他有證人、錄音等，證明高女收受廠商高價鑽戒。

高憤而提起自訴控告童仲彥誹謗罪，童則反控高女涉及誣告罪。台北地院認為童的行為雖符合刑法誹謗罪構成要件，但議員有言論免責權，判他無罪，高女不服提上訴。而高自訴誹謗，情節非憑空捏造，無誣告犯意，也獲判無罪。

高院指出，議員在議會或委員會的發言、質詢及提案、表決，以及與此直接相關的附隨行為，都應受言論免責權保障，但與議事內容無確切關聯的附隨性行為，例如惡意誹謗、暴行、傷害等犯罪行為，不在憲法言論免責權範圍。

高院表示，童無法證明言論內容是真實，且也未經合理查證，爆料非對市政質詢，而是貶損高女的名譽及品德，依誹謗罪將童男改判拘役59天、可易科5萬9000元。

(中國時報)

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