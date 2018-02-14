假美軍詐騙 花甲翁智擒非洲車手

差點被騙的2名老翁配合警方逮捕取款的莫三比克車手（紅圈處），當著警察面前，氣得打開行李箱，拆開箱子的包裝紙，發現是空的保險箱。（胡欣男翻攝）

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中國時報
／台北報導

曾姓老翁在手機通訊軟體結識自稱美籍上尉軍官，曾翁表示想和友人成立慈善基金會，正四處募款。對方傳送大筆美金現鈔照片，聲稱有1000萬美金可資助，並讓曾抽佣30%，但須先繳納2萬3000元通關手續費。曾差點被騙，幸友人機警報案，協助警方逮捕來自非洲莫三比克的車手。

72歲殷姓退休老翁11日向警方報案，稱其69歲曾姓友人，1月25日使用Hangouts手機通訊軟體，與自稱美國駐敘利亞的軍官「亨利.馬克」加為好友，聊天過程中，曾翁提到殷姓老翁計畫成立慈善基金會，需要募資。

詐騙集團假扮的美籍軍官即傳送大批美金鈔票照片，表示握有1000萬美元資金可投資，其中70%供成立基金會，餘30%給曾翁作為抽佣報酬。

不過，該美籍軍官男子表明，若要資金到位，須支付美金2萬3000元、約新台幣69萬元，作為通關手續費，還稱會有名叫「威廉」的非洲外交官，將美金裝在行李箱交付，並提供密碼打開行李箱取款。

2名花甲老翁商議後，直覺是老外搞的假投資詐騙，報警協助，警方前天配合他們至約定交易的晶華酒店埋伏，逮捕提著行李箱赴約的非洲籍男子卡洛斯，而行李箱內沒現金，僅有1個空保險箱與空瓶。

「卡洛斯」供稱，去年9月16日入境台灣，因現金用盡，逾期居留，日前遭同為非洲籍人士搭訕，以2000元代價要求他到酒店協助取款，警方相當好奇幕後是否為奈及利亞419詐騙集團進入台灣行騙，將擴大追查。

(中國時報)

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