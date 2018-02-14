統帥未及簽約 震跑8.5億金主

《周刊王》《時報周刊》精采內容

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中國時報
鄭薇心／台北報導
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花蓮統帥飯店因強震倒塌，不幸造成多人傷亡。《周刊王》調查，一名暱稱「老爺」的海外金主，地震前打算以台幣8.5億元入主統帥；此外，據傳老爺本月底就會買下大陸唐德影視股份，正式成為A咖藝人趙薇的合夥人。然而，因強震來襲，老爺收購統帥的計畫緊急喊卡。

對此，統帥副總周瑞祥表示，地震前確有多名買家有意入主統帥，但價錢尚未達成共識，因此未簽約。唐德影視至截稿前，仍未回應。

房仲業兩大龍頭「永慶」與「信義」，日前因為專利權，引爆30年宿怨！周刊王調查，信義董座周俊吉主張以和為貴，原本不想與之起舞，但看不慣永慶長期透過「好房網」暗捅信義，決定正面迎戰，永慶與信義極有可能在狗年首度對簿公堂！對於專利權一事，永慶與信義皆表示，靜待法院公正判決。另好房網強調，好房網是獨立的新聞媒體，長期關注住居環境議題，並秉持公正、客觀的報導態度，向來據實報導並無偏頗。

狗年到，新北市民眾為了旺運，早已前往擁有千萬信徒的五股區「賀聖宮」點燈祈福。周刊王調查，供奉玄天上帝的賀聖宮，由麗寶集團董座夫婦吳寶田、王美雲，耗資20億元買地興建。王美雲22年前開始不停夢見玄天上帝，3年前玄天上帝欽點了一塊黃金地，並指示王美雲興建賀聖宮，造福更多民眾；王美雲認為，是玄天上帝造就了麗寶帝國！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》；農曆年合刊號加贈「春遊旺福專刊」，3本只要39元！

(中國時報)

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