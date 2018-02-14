情人節強碰小年夜 玫瑰價漲

西洋情人節碰上小年夜，玫瑰花上漲約2成。（柯伶穎攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

14日西洋情人節正好碰上小年夜，隔天就是除夕，兩大節慶一同報到讓花卉需求大增，連帶讓價格上漲。台北花市表示，以情人節花卉主力玫瑰為例，今年每把20支批發均價介於250元至700元，比平日貴2成。

前陣子寒流接連報到，花卉品質與產量受影響，年節花卉原先預估到貨量約有110萬把，因低溫到貨量略減1成，不過春節常用的銀柳等，在寒流來前已長成，受影響較少，整體而言花價與去年持平。今年情人節撞小年夜，雖然沖淡情人節氣氛，但春節前需求量增加，玫瑰價格較平常貴了2成，花店售價國產紅玫瑰1束10朵，現場售價高達800元。

春節花卉 價格穩定

其他年節應景的花卉包括百合、銀柳、蘭花、長壽菊及劍蘭等，目前價格都穩定，不妨以花卉為居家除舊布新，營造花團錦簇心花怒放的年節氣氛。另外像金錢樹、金桔、黃金萬兩等，也都非常符合新年招財納福的印象，價格依大小從350元到2000元不等，民眾可依需求挑選。

台北花市 農產嚴選

近兩日天氣回暖，到貨量可望上升，而一放晴花市人潮也增加。台北花市表示，春節前是各項應景花卉及蔬果採購高峰，台北花市今年依往例，在除夕前5天不打烊，民眾要把握最後機會。

今年在A館2樓增列農特產品銷售通路點，將花卉及農特產品共同行銷，一站式服務讓民眾購足年節所需的蔬果及花卉年貨。農特產品展售內容以具吉園圃、有機認證、生產履歷等國產蔬果為主，皆經層層把關。

(中國時報)

情人節快樂 小綠人在屏東放閃 盯春節路況 陸空監控全都錄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。