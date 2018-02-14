情人節強碰小年夜 玫瑰價漲

2018年02月14日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

14日西洋情人節正好碰上小年夜，隔天就是除夕，兩大節慶一同報到讓花卉需求大增，連帶讓價格上漲。台北花市表示，以情人節花卉主力玫瑰為例，今年每把20支批發均價介於250元至700元，比平日貴2成。

前陣子寒流接連報到，花卉品質與產量受影響，年節花卉原先預估到貨量約有110萬把，因低溫到貨量略減1成，不過春節常用的銀柳等，在寒流來前已長成，受影響較少，整體而言花價與去年持平。今年情人節撞小年夜，雖然沖淡情人節氣氛，但春節前需求量增加，玫瑰價格較平常貴了2成，花店售價國產紅玫瑰1束10朵，現場售價高達800元。

春節花卉 價格穩定

其他年節應景的花卉包括百合、銀柳、蘭花、長壽菊及劍蘭等，目前價格都穩定，不妨以花卉為居家除舊布新，營造花團錦簇心花怒放的年節氣氛。另外像金錢樹、金桔、黃金萬兩等，也都非常符合新年招財納福的印象，價格依大小從350元到2000元不等，民眾可依需求挑選。

台北花市 農產嚴選

近兩日天氣回暖，到貨量可望上升，而一放晴花市人潮也增加。台北花市表示，春節前是各項應景花卉及蔬果採購高峰，台北花市今年依往例，在除夕前5天不打烊，民眾要把握最後機會。

今年在A館2樓增列農特產品銷售通路點，將花卉及農特產品共同行銷，一站式服務讓民眾購足年節所需的蔬果及花卉年貨。農特產品展售內容以具吉園圃、有機認證、生產履歷等國產蔬果為主，皆經層層把關。

(中國時報)