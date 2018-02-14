藍提名36席擺不平 挨批黑箱

2018年02月14日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市黨部12日公布市長、市議員領表登記時間，無奈引發茶壺裡的風暴，國民黨中央委員、黃國園黨部副主委史碩仁跳出來指稱，桃園市各區提名席次根本是「黑箱作業」，左右提名席次的委員成員「球員兼裁判」，沒做到利益迴避不說，還扼殺新人出頭機會，市黨部回應，新人未能提名，還有最後3席報請黨中央報准參選的機會。

史碩仁批球員兼裁判

史碩仁指出，市議員僅提36席，較去年提名39席少了3席，不少黨員深表不滿，認為提名態度明顯保守，也扼殺新人參選空間，「提名委員會」根本是「違章建築」，「何時選出？資格為何沒人知道！」

史碩仁進一步表示，決定提名席次的委員會毫無利益迴避，44人名單有8名現任議員、還有立委吳志揚夫妻、議員助理等，還傳出花5萬元就能當委員，簡直是「違章建築」，市黨部主委楊敏盛被架空，他不排除年後對這個委員會提出無效的法律訴訟。

扼殺新人參選空間

史碩仁舉例，桃園區維持現任7席提名空間，「新人誰敢出來選？」龜山區原本規畫提名2席增加1席，鼓勵新人參政，但他得知，黨團書記長、龜山區議員林正峰在委員會提議說要維持2席現任空間，毫無利益迴避，怎有公平？

楊敏盛將額外報准3人

「我把2018市議員選舉分成3個階段」，楊敏盛指出，第一階段是現任加1席選區，現任市議員優先提名，第二階段是現任不加1席選區，新人與現任PK互比民調，由勝出者提名，第三階段對於具有爆發力、對黨忠誠可靠及為黨奉獻的新人，市黨部給予3個月經營時間，只要達到黨預期目標，已向黨中央爭取3席報准參選空間。

(中國時報)