盯春節路況 陸空監控全都錄

2018年02月14日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

農曆春節6天連假，台中市警方預估市區將湧進上百萬車次遊客，警察局交通大隊今年創新動用「即時影像回傳攝影機」，並搭配空拍機，居高臨下監控，形成立體監控大台中交通狀況，並將影像傳回勤務中心，在第一時間精準派遣警力疏導，維持交通順暢。

中市預估車次上百萬

交通大隊指出，空拍機飛行高度約500公尺，可以飛到市區大樓約上百樓高以上，有如「鷹眼」監控整個街道的交通狀況，連同國道的南、北交通一目了然然，今年春節連續假期將升空值勤，突破以往交通崗或監視器，協助台灣大道、中清、台中、五權西路交流道紓解車流。

交通大隊另首推「雲端智慧巡邏車」，每車配備高畫素攝影機，透過「即時影像回傳攝影機」監錄系統，將路上即時影像傳回，讓勤務指揮中心隨時掌握交通事故、壅塞路況等情形；並派「大重機交通疏處部隊」的巡邏交警，在頭盔上安裝錄影機；利用警政APP以手機下載，即可隨時查詢相關交通資訊。

首推「雲端智慧巡邏車」

交通大隊副大隊長劉明彰表示，台中市架設近2萬5000多支高密度路口監視器，掌握200多處重要路口；另針對商圈、百貨公司周邊、觀光景點、風景遊憩區、廟宇及旅運處所規劃交通疏導管制勤務，結合高科技裝置，即時掌握路況即時疏導，希望提供民眾順暢、安全的行車環境。

(中國時報)