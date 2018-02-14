知本溼地發電 部落怒喊嘜來

2018年02月14日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

卡大地布拉汗林文祥（中）不滿的強調，縣政府招標未經部落協商，部落不會同意、也決不妥協。（黃力勉攝）

台東縣政府規畫在知本溼地興建全台灣規模最大的單一太陽能發電示範專區，1月10日展開招標作業後，13日位在光電廠預定地旁的卡大地布部落多位意見領袖招開記者會，強調縣府未取得部落同意就逕行招標，忽視部落的諮商同意權，要求縣府立即撤下標案。

知本溼地面積廣達226公頃，台東縣政府規畫其中161公頃做為太陽能發電專區，上個月招標公告引發許多反彈聲浪，環保團體在1月中旬就已經表態反對開發，要求台東縣政府撤下標案。將知本溼地畫入傳統領域的卡大地布部落13日也表態，反對未經協商的開發案！

不符原基法諮商同意權

卡大地布瑪法琉家族拉汗（頭目）林文祥表示，聽到知本溼地要成為太陽能發電示範專區讓他很生氣，縣政府想做什麼就做什麼，為什麼不與部落協商？要求縣政府立即退回標案，「部落絕不支持，也不會妥協！」

羅法尼耀家族代拉汗，同時也是市民代表的陳政宗表示，從8年前的第6公墓遷葬、去年簡易棒球場興建還有疏濬砂石堆置等，都針對卡大地布的傳統領域而來，且部落全都沒被告知，就連發電示範專區這麼大的案子，也僅舉辦一次座談會、一次說明會就逕自招標，有符合原基法的諮商同意權嗎？

美麗辭彙掩蓋恣意妄為

立委高潞‧以用也到場聲援，並強調台東縣政府以綠能、教育、示範等美麗辭彙，掩蓋恣意妄為的政策，對部落毫不尊重。

台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌強調，開發案的過程中不斷強調，部落同意才會開發，歷經2年的努力才招標，未來將與得標業者盡力與部落溝通，達成部落的要求。

(中國時報)