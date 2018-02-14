提名落空 新人諷「老人家的玩笑」

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中國時報
／桃園報導

根據國民黨桃園市黨部規畫，包括桃園、龜山、蘆竹、大溪、大園、楊梅、龍潭等區域，未依之前訂定「現任加1」原則提名席次，包括準備許久的新人，如龜山區牛煦庭、蘆竹區陳宇宏等人，都在臉書寫下失望言論，牛煦庭還諷刺「老人家的玩笑」。

上次選舉國民黨氣氛衰敗，提名39席，市議員部分搶下29席次展現監督優勢，不過今年底選戰，國民黨意圖重返執政，市議會總席次從60席增加至63席，國民黨目前規畫提名36席，尚未看出「換新血」。

牛煦庭在市黨部公布提名席次前寫下「老人家的玩笑」，指稱國民黨由許多年事已高的人「操盤」，但深信年長絕不等於老眼昏花，德高望重者絕不少見，不過龜山新人席次卻硬生生被搓掉，無規矩也不需要管「加1」原則，協商就好，限縮提名，鞏固既得利益，毫無戰鬥力，質疑怎能給人民期待？

而陳宇宏甚至諷刺「以為自己眼睛業障重」，他說，雖然早有傳聞，深信黨部可以帶領大家拿下議會過半的席次，但蘆竹區僅提名1席，他說「參與初選已沒有意義」，並不是害怕初選民調競爭，而是即使年底勝選，蘆竹區的國民黨議員也僅有1席。

國民黨黃國園黨部副主委史碩仁指出，「這很明顯是禮讓無黨籍身分、欲參選市議員的蘆竹區長褚春來，但人家至今會不會入黨？如何合作，八字都還沒一撇」。強調會幫有熱忱的新人爭取合法、公平權益。

(中國時報)

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