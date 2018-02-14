馳援跑第一 承載更多生死

37歲奇美醫學中心急診醫學部主治醫師潘師典，是國內少數身兼特搜人員與急診室醫生的雙重角色。（曹婷婷攝）

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中國時報
／專訪

37歲排灣族人潘師典，不僅是熱血的急診醫師與特搜人員，同時也是5歲、3歲和還在妻子肚子共3個孩子的父親，連續2場半夜大地震，他都在安撫幼兒、確保家裡無恙就動身準備出門馳援，坦言妻子牽掛也不多言，「我只好都開玩笑跟老婆說，我不入地獄誰入地獄？」

喜愛潛水的潘師典，從潛水偶然接觸到特搜領域的人員，接著就一頭栽入，2012年參加南市義消特搜受訓及參與救援，正式晉升特搜一分子。他說，原本接觸的都是白色巨塔內醫療工作，沒想到一路從潛水、登山延伸到救災，2場地震下來，經手救援10多名受困、罹難者，同時也是特搜隊人員身心健康的「守護神」。

「成為特搜一分子，所學不只在醫院提供醫療服務，也能幫助災難第一線，甚至，有機會將台灣醫療能量傳遞到國際，意義不同。」急診室醫師向來多與死神打交道，其他急診醫師卸下白袍，暫且轉換心情避免面對死亡，潘師典卸下白袍、穿上特搜隊員制服，在救災現場卻須承載更多生死。

潘師典回憶，維冠大樓現場從第1天就進駐到第7天，當中如果有班就趕回醫院，空檔再回災區，從第一天陸續救出很多生還者，漸漸再無好消息，他對自己的期許轉為「現場只要有搜救人員不舒服，我可以給予第一線幫忙。」

也因特搜養成訓練，他可事先預判接下來救災行動需要什麼後勤補給？如開始要鑿牆，判讀1人輪3小時體力能否負荷？需要多少口罩、生理食鹽水等，這些救難人員無暇關照的層面，他適時建立模組化，確保救難人員衝鋒陷陣而無後顧之憂。

(中國時報)

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