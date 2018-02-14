中和自強泳池 變身海洋公園

2018年02月14日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

中和區自強游泳池改建成佳和公園，13日正式啟用對外開放，市長朱立倫與地方民代到場聽取簡報，朱立倫強調，升格至今已增加467個公園、綠地，現在都市綠地概念，並非闢建大型公園，而是善用荒廢公有地，讓它成為周遭民眾的休閒運動場所。

朱立倫指出，自強游泳池歇業已久，為活化現有公有資產，去年10月議會通過，市府執行活化改建，在施工團隊及各方協助，4個多月拆除泳池、新闢公園，並打通周邊的瓶頸道路，讓中和市民享受自然健康的休憩環境。

工務局表示，自強游泳池於1983年啟用以來，陪伴中和區無數的大小朋友度過34個寒暑，然而轄區新興綜合運動場館相繼林立，加上場地老舊，恐有安全疑慮。改建工程結合拆除隊負責執行的「新北美樂地專案」，由拆除隊排除違建，再由新工處進行通盤規畫，開闢公園廊帶，並貫通南側中山路2段116巷5弄及136巷72弄之間的道路，讓當地出入園區交通動線更完善。

工務局表示，佳和公園面積達6162平方公尺，總經費約2100萬元，除規畫約2000平方公尺中央大草坪，更以海洋世界為基礎，於公園內規畫魟魚入口、海馬及鯖魚特色步道、波浪攀爬網、海洋生物普普風廁呼應主題，搭配公園中沙坑、沙桌、水車組、幼兒鞦韆等遊憩設施，未來將成為中和地區首屈一指的海洋特色公園。

期盼完工後的佳和公園能透過綠帶、特色遊具及廣大的休憩空間，讓大人小孩進入園區彷彿置身海洋廊道，充分感受到悠遊樂趣。

(中國時報)