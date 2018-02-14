環保商品「團購」優惠多

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中國時報
／桃園報導

桃園市環保局為讓民眾養成綠色生活的習慣，今年擴大推廣設立「環保團購站」，各里辦公處、人民團體及企業等單位，只要提出申請，通過後成立的環保團購站，就能以優惠價格購買有環保標章的商品，消費最高的環保團購站還能獲頒獎牌。

桃園市環保局永續科長林錫聰表示，為了讓民眾生活習慣改變、落實綠色生活，去年7月開始推動設立「環保團購站」，民眾只要團購指定有綠色標章的物品，就能獲得比坊間更優惠的價格。

林錫聰表示，環保局會提供給「環保團購站」盤商制定出的團購單，購買一定數量的特定綠色標章物品，就會有優惠價格，其中又環保洗衣精、環保冷洗精、環保洗髮精、環保沐浴精、環保洗手乳等消耗性民生物品為主。

林錫聰指出，環保團購站開放各里辦公處、人民團體及企業、環保志工隊及水環境巡守隊、公寓大廈管理委員會等提出申請，只要通過核准就能設置，全桃園至今已有70家環保團購站，今年希望能擴大實施之外，也希望能「跨站團購」，並期待廠商針對民生物品以外的其他商品也有優惠。

林錫聰表示，團購優惠能提升民眾及企業購買、使用環保標章商品的意願，今年也首創「團購獎」，團購數量前10名的環保團購站不但能獲得獎牌，還有最高6000元的獎金，希望吸引更多民眾響應綠色生活。

(中國時報)

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