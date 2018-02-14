來嘉義看3花 燈會飄異國風

2018年02月14日 04:10 中國時報 呂妍庭 、 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018台灣燈會進入倒數，嘉義縣政府13日以區域治理規格，與嘉義市、雲林縣同步宣傳「國際暨友誼城市燈區」，除宣布將有來自日本、新加坡、印度及國內多縣市共15組燈具作品在故宮南院一展風采外，嘉義市長涂醒哲幽默表示，歡迎全國民眾來嘉義看3花，「花冠畫展、太保花海和燈會花燈」，增添笑果。

嘉義縣府以東道主之姿，邀集國內外友誼城市參與展燈，縣長張花冠說，國外友誼城市的燈具，多是她跨海親自到當地邀請，精心安排在具國際博物館定位的故宮南院園區展出，是台灣燈會空前創舉，至於參與國家包括日本美濃市、靜岡縣、千葉縣、與遠東航空公司聯名的新潟縣，以及新加坡、印度等，國內則有桃園、台中、雲林、嘉義市等縣市。

張花冠說，「國際暨友誼城市燈區」展現出各國風土特色和城市文化，像是以「亞」字型擺設100座日本美濃和紙燈，新加坡燈區則以燈牆將「牛車水」中秋燈節的節慶喜氣重現，另結合「龍」與印度的「象」，創造友誼廣場意象，另國際燈區的步道，將是觀賞3D光雕水影秀絕佳地點，強調燈區與南院的融合，是「把世界放進來台灣，也讓台灣看見世界」。

嘉義縣政府除規畫7大主題共18個燈區外，連在南燈區周邊步道也展出多件燈組，讓步道走起來也能兼具藝術感，張花冠13日下午更與在地舞蹈團，前往嘉義高鐵站快閃演出，近距離向民眾宣傳台灣燈會，副縣長吳芳銘表示，這次台灣燈會不僅各燈區都很「有看頭」，就連南燈區周邊步道也充滿巧思，歡迎全台民眾親自來體驗。

(中國時報)