迎接新戰局 高市多家百貨改裝

2018年02月14日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

百貨雙雄夢時代、漢神巨蛋稱霸南北高，老字號大立百貨力挽狂瀾，13日宣布將大改裝，打造地下藝術通道，串連大立百貨及大立精品，同時引進獨家美食及時尚影城。另外，漢神本館5樓仕女館、夢時代4樓首座室內海洋主題樂園也同步登場。

大立百貨指出，為拉長顧客停留時間為90分鐘，將大舉進行改裝，鎖定輕熟齡族群，推出全新的「大立Beauty Park」，變成妝容體驗型態購物。另引進8家全台獨有、13家高雄獨家美食專店，及包廂式星級時尚影城，整體改裝預計明年第2季完成。

營運23年的漢神本館，5樓仕女館改裝，13日重新開幕，涵蓋國產及進口女裝、內衣、機能鞋、香氛、生活雜貨等，再加上有電影加持的「等一個人咖啡」進駐，讓姊妹淘輕鬆購物及休憩。

夢時代藍鯨館4樓則改為「追風奇幻島」，打造高雄首座室內海洋主題樂園，擁有多種親子互動遊樂設施，超過10項主題設施，除有免費的溜冰場地及教練從旁協助外，最吸睛當屬最夯的「迷你KTV」亭，採3面強化玻璃設計，最多可容納4人，唱1首30元銅板價。

高雄百貨競爭激烈，戰場過去集中在南高雄三多商圈，現今有往北發展態勢，除漢神巨蛋進駐10年後，義聯集團義享天地、興富發集團悅誠文創廣場、都會生活開發MLD，這3家百貨、商場將沿著大順路興建營運，未來百貨戰火只會越發激烈。

(中國時報)