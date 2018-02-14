桶柑農損凍未條 盼從寬認定

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中國時報
／綜合報導

上周入冬以來最強寒流發威，連日低溫造成桃竹苗農產損傷，光苗栗農損就超過400萬元，新竹縣適逢柑桔盛產採收期，有桶柑果農稱1月寒流未達標準、被排除在補助之外，2月寒害又來，希望能從寬認定。

苗栗農業處指出，2月寒害農損面積約144.8公頃，損害程度13％，換算無收穫面積約18.75公頃，以高接梨穗為大宗、達98.65公頃、損失估計有238萬元，其次為桶柑、草莓及青蒜等，總農作總損失約438萬元，部分屬延遲性損害，數據還可能會攀升。

新竹縣包含高接梨穗、桶柑、甘藍、茂谷柑、結球白菜等無收穫面積達59.05公頃，縣府已與改良場、農糧署陸續進行勘災作業。而1月低溫造成損害部分，農委會已公告竹東、關西、芎林、橫山、寶山為辦理農業天然災害現金救助地區，損失率達20％以上可辦理救助。

不過有位在峨眉鄉的農民指出，1月寒害時椪柑、海梨柑等損傷面積達到符合標準，可申請相關救助方式，但他種植的桶柑在1月寒害就已發生遲發性落果，或是果實軟化凹陷，甚至在氣溫回暖時出現類似水傷等狀況，卻因當時勘災時，損失面積未達補助標準，未能獲得相關補助，2月寒害時又發生相似狀況，兩次低溫期時間接近，期望相關部門能從寬認定，讓1年只收穫1期的農民，不要損失太多。

(中國時報)

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