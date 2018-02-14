佳里頭獎幸運兒 捐廟宇、做公益

2018年02月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

2018年第一個台彩億萬富翁獎落台南佳里，1月2日由佳旺彩券行開出的大樂透頭獎，3.92餘億元彩金由1人獨得，地方紛傳是當地民眾獲得，13日中獎人透過台灣彩券公司，捐出1000萬元給廟宇金唐殿作為廟務基金，而中信基金會、中信生命之火也獲得3200萬捐款，並包給彩券行168萬元紅包，彩券行則捐出20萬元，讓公益情延續。

公益彩券自1999年開賣迄今已經有近20年歷史，包括這次，佳里地區已經開出5次頭獎，2003年3月還曾單月開出2次頭獎，當時吸引不少民眾前來買彩券，距上次開出頭彩已有12年之久。

位在中山路上的佳旺彩券行算是老店，上門的客戶多半是鄰近民眾或上班族，雖瘋傳是在地人中獎，但店家也沒有特別印象，經過1個月，中獎人透過台彩公司趕在春節前送出大禮，捐贈1000萬給佳里金唐殿，作為3年1科蕭壟香科的經費，另外還包了168萬元紅包給彩券行。

13日上午，台彩董事黃志宜、總經理蔡國基將1000萬元支票轉交金唐殿，由代理主委林昭明收下，下午將168萬元支票送給彩券行的蔡春玲、蔡明良姊弟，2人延續愛心，捐給南市身心障礙者自立更生創業協會、北台南家扶、新蘭愛心會共20萬元，並發放100份彩券與民眾分享喜氣。

(中國時報)