內埔老街、萬巒加匏朗 過年不一樣

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中國時報
／屏東報導

想體驗不同風情的新年嗎？內埔陽濟院老街連續10年舉辦迎新春活動，除了有文創市集外，還有客家舞龍、布袋戲、時尚秀等表演，充滿濃濃客家味。萬巒鄉加匏朗社區則準備仙姑祖聖誕，在社區內打造竹橋、茅屋、仙蛋等，是罕見的馬卡道族年節。

內埔陽濟院老街發展協會理事長陳金月說，為了發揚客家傳統年節慶典，10年前老街開始舉辦春節活動，人潮年年增加，不少外地遊客都到大街來體驗客家年節氣氛。今年活動是初一到初三，上午10時到下午5時。

年節活動集中在內埔陽濟路及東成路兩條十字路上，有15攤的文創市集，邀請客家藝術工作者擺攤，販售各式客家商品、美食、服飾。現場也有罕見的客家布袋戲表演，及客家剪紙、胸章、燈籠、工藝品等DIY活動，若想遊覽老街，也有志工帶領。

萬巒鄉加匏朗是馬卡道族，每年農曆元月15日的仙姑祖聖誕舉辦夜祭趒戲，已列入屏東縣無形文化資產。加匏朗有其他地區沒有的「仙蛋」習俗，族人會在南勢湖溪仙姑廟原址搭建茅草公廨，除了有一顆大仙蛋外，還設立竹橋、茅屋、竹椅，非常特別。

萬巒鄉新厝村社區發展協會理事長潘金營說，夜祭當天會舉辦「敬祖靈過竹橋」儀式，傳承馬卡道族文化。村裡有許多手藝精巧竹匠，打造的茅草公廨及竹橋等非常特別，歡迎大家過年到加匏朗走春，體驗不一樣的文化。

(中國時報)

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