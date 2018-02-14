長照2.0 老幼共學樂融融

2018年02月14日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

年輕人不生孩子，老年人又日漸增多，高雄市社會局將老幼世代連接起來，打造老幼融合共學服務據點，老人家向小朋友學平板與手機，小朋友則跟著阿公阿嬤學做古早味點心，彼此相互學習交流，成效不錯。

去年長照10年計畫2.0開跑後，社會局便活化學校、農會、老人或幼兒活動中心等閒置空間，布建社會福利服務據點，至去年底已活化116處。

社會局表示，去年11月啟用的左營區富民長青中心暨育兒資源中心是高市第1個老幼共學的服務據點，運用閒置的富民國宅2樓，擴增原1樓長青中心的服務空間，並增設占地200坪的育兒資源中心，讓長輩與幼兒同時使用這棟空間。

社會局指出，富民長青中心每年規畫不同的代間互動課程，安排讓幼兒或青少年參與長輩的課程，在兒少的陪伴催化下，長輩更投入參加活動，代間活動也成為最夯的課程之一；今年配合節慶，邀請祖孫、親子一起動手製作古早味點心，並將點心分送給社區的長者，讓長者與小朋友有互動機會。

另鳳山區五甲社會福利服務館也是老幼共學的模式，社會局表示，1樓由教育局委託彭婉如基金會辦理鳳山區自治幼兒園，3樓是社會局委託財團法人郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會辦理日間照顧中心，日照中心與幼兒園合作，安排長輩與幼兒一起到公園做陽光SPA，其樂融融。

(中國時報)