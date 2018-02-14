跆拳女將吳羽絜 將遠征非洲

2018年02月14日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

國手傳國手！新竹縣湖口高中學生吳羽絜在國手選拔中歷經初選、複選、決選，拿下42公斤級第一名，取得2018世界青少年跆拳道錦標賽國手資格，這也是新竹縣跆拳道界相隔20年再出1名跆拳道國手，而上屆國手則是吳羽絜的教練張添煜，宛如薪火相傳。

吳羽絜年僅16歲，自幼開始練習跆拳道，在國小五、六年級就獲得全國少年盃跆拳道錦標賽金牌，升上國中後，因體重不足，直到2016年參加全國中等學校跆拳道錦標，再一舉奪金，隔年又蟬聯。去年，吳羽絜在中韓跆拳道大賽中，代表新竹縣再獲得金牌，實力不容小覷。

吳羽絜、張添煜與湖口高中校長張華堂、新竹縣體育會跆拳道委員會主委劉貴雄等人13日至新竹縣政府，獲縣長邱鏡淳表揚，邱鏡淳也肯定基層的付出，讓選手得以茁壯、運動人才培訓不中斷。

吳羽絜經過3次競賽，入選女子組42公斤級國手資格，並將參加4月9日於非洲突尼西亞舉辦的2018世界青少年跆拳道錦標賽，已在曾是國手的張添煜指導下全力備戰，期望踏上國際舞台依舊有亮眼表現。

張添煜希望吳羽絜超越自己，說她在國手選拔賽中，從初選第三、複選第一進入決選，慣用腳拉傷一度是比賽中的隱憂，不過在經調整及鼓勵後，終於順利勝出，取得國手資格。

(中國時報)