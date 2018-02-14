過年大禮 永春都更案復工

永春都更案去年停擺，歷經半年終於復工，同意戶開心稱讚市府說到做到，給了住戶一份新年大禮。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

台北永春都更案去年遭最高行政法院判決北市府敗訴，全案一度停擺，歷經半年審議程序，13日終於舉行復工典禮，最快2020年完工。不過不同意戶放話，過完年將繼續提告，北市副市長林欽榮呼籲「放下吧」，市府會依法行政，捍衛99.12％同意戶的權益。

永春都更案延宕18年，該案曾在2016年9月動工，不過去年遭最高行政法院認定有疑義，包括「選配」、「風險管理費」、「營建工程管理費」有問題，北市府敗訴定讞，致使全案停擺。年初實施者森業營造陸續送審都更計畫、申請建照，北市府加速行政流程，半年內完成所有程序，趕在過年前2度復工。

捍衛多數人權益

森業營造評估，該案順利復工後，最快2020年就可完工；永春都更案自救會長發劉德玢致詞時說，住戶只希望有安全又舒適的家，感謝市府實現承諾，送同意戶一份過年大禮。

不過，唯一不同戶王家已表明後續會再提告；都更受害者聯盟成員彭龍三受訪也說，該案遭法院判決有問題後，不同意戶一直希望能重新討論，但市府一味袒護建商，短時間內就通過審議、核發建照，根本只是過水而已，覺得很不合理，目前正在跟律師討論，過年後擬提出訴訟。

林欽榮坦言，不同意戶如果再提告，勢必影響該案進度，他呼籲「放下吧」，讓同意戶及早回家。他強調，永春都更案有113戶同意戶，只有1戶不同意，法院卻判市府敗訴，對這結果非常遺憾。他認為都更審議程序法有明定，行政權、司法權要互相尊重，需為絕大數人的公共利益著想。

盼都更條例速修正

林欽榮表示，盼立法院加速審查「都市更新條例」修正草案，讓類似的案件不再發生。

(中國時報)

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