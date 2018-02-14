刈包吉寒士宴 首到新北上菜

在土城出生的「刈包吉」廖榮吉，今年首度返鄉舉辦寒士宴，工作人員正將炸蝦端上桌，右為準備的寒士宴餐點。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

每年春節前夕都會在北市水門辦桌宴請寒士的刈包吉，今年因場地等問題喊卡，他轉到新北市土城區舉辦，自13日起連續4天在青和街高速公路下方涵洞，每天席開百桌，提供13道菜給寒士享用。刈包吉也打包票表示：「嘸死明年繼續辦！」

連辦4天 首日差點爆桌

在土城出生的「刈包吉」廖榮吉，今年因為與兒子意見不合鬧上媒體版面，加上舉辦寒士宴場地及經費問題一度辦不成，在多方協助下改至土城青和街舉辦，期盼讓弱勢民眾開心過好年。

雖然易地舉辦，13日一早不到11時，現場已聚集數百位民眾，廖榮吉準備了100桌但仍接近爆桌。

他說，青和街這邊交通相當方便，老人可以免費搭公車到達，因此，他從2周前就開始宣導轉乘資訊，雖然有些人嫌遠，但還是可以看到許多老面孔，從台北搭車來這邊吃一年一度的尾牙。

今年寒士宴菜色依舊豐盛，共有佛跳牆、紅燒牛肉、魚排、糖醋魚、干貝、海鮮、鹹水鴨、麻油雞、四神湯共13道菜色，廖榮吉也提醒，如果沒吃到大菜，隔天最好提早報到才能吃到好料，遲到的人只能吃供應到下午3時的愛心麵。

13道菜色 讓弱勢過好年

廖榮吉說，過去33年共辦過23次的寒士宴，只要能力可以就會辦，儘管每年都要花費約400萬元，今年募款情況僅約2、3成，但他也打包票表示：「嘸死明年會繼續辦。」至於地點要重回北市還是在土城續辦？他回應：「明年再看看。」

(中國時報)

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