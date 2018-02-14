離岸風電衝擊藻礁 不容妥協

桃園市長參選人楊麗環（左）13日到新屋海岸，當地笨港里長彭永涼（右）向她介紹海岸線。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市長參選人楊麗環13日在新屋召開「守護藻礁生態，捍衛漁民尊嚴，反對血色風電」記者會，反對在新屋外海設立風力發電機組。她說，這裡有藻礁及石滬、牽罟傳統文化，質疑桃園市長鄭文燦為捍衛財團利益妥協。

楊保護新屋海岸到底

核能流言終結者創辦人黃士修指出，桃新離岸風電案1月在環保署環評大會審查認定不應開發，但離岸風電開發還有第3階段的區塊開發這條路可走，新屋居民不能因此鬆一口氣。

黃士修表示，中央政府的綠能政策，只會大規模破壞生態，政府預計在海岸線設置600支離岸風機，也只跟核一廠發電量差不多而已，卻要花大筆經費，質疑政府只想讓國外廠商賺錢。

楊麗環則說，鄭文燦之前選市長前，曾喊著「保育藻礁，永不妥協」的口號，但是風力發電機組設置後，恐影響藻礁及石滬、牽罟文化，質疑鄭文燦是「捍衛財團利益，絕對妥協」。

她又說，新屋海岸與地中海的蔚藍海岸相比，更為純樸、有特色，這才是國家最大的資產，強調若自己當選市長，一定會捍衛新屋海岸到底。

交由環評 市府斥抹黑

桃園市政府農業局長郭承泉表示，鄭文燦對於藻礁保育立場是堅定的，其中「觀新藻礁」保育等級提高、經費增加、汙染管制落實，他指出，綠能政策是國家重要政策，已進入中央環評階段，任何正反意見，都將納入既有程序討論。楊麗環想要為選舉造勢，也不需要惡意抹黑市府對藻礁生態保育的重視，用口水取代實際的調查。

(中國時報)

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