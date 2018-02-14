2萬名新住民 無法辦花博卡

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市花博卡有多項優惠，申請人數至今已破30萬，但全市2萬名新住民卻因無身分證，無法申辦花博卡，屆時花博盛大開幕後，將出現全家免費看花博，只有媽媽要掏錢買票窘境！台中市交通局表示，申辦花博仍以設籍為依據，無法因其他條件而有差別待遇。

市民卡 竟有差別待遇

從越南嫁來台灣16年、已遞交申請書的呂香陳情表示，同鄉來台中已4、5年，也生了小孩，全家人很開心可以辦花博卡、免費逛花博，但卻得知沒身分證不能申辦，感覺好像「把一家人拆開」，相當無奈；陳太太則認為，花博卡未來就是市民卡，可以增加民眾對台中市的認同感，新住民不應被用身分證國籍規定而限制申請。

議員籲市府要有配套

市議員楊典忠指出，每位新住民都經合法婚姻來到台中，並生兒育女增產報國，倘若都有生育津貼、托育一條龍補助、到宅做月子、公車10公里免費等福利，為何將嫁來的新住民排除在花博卡之外？市府要有配套幫她們申請花博卡。

台中市交通局長王義川說，申辦花博卡以戶籍、取得身分證為依據，只要設籍在台中，就能申請花博卡，這是給台中市民特有的優惠，不會因其他條件而有差別待遇。不管是新住民或一般民眾，只要設籍台中，就算年底花博開幕後，都可隨時提出申辦。

移民署資料統計，台中市外籍或大陸籍配偶，以外僑居留或長期居留人數有1萬餘人，加上1年內歸化取得國籍者也有1萬餘人，台中市有超過2萬名新住民朋友因未取得身分證而無法申請花博卡。

(中國時報)