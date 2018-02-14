瑞龍瀑布開園 春節不打烊

南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區啟用，縣長林明溱（左三）主持剪綵。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣瑞龍瀑布有「竹山第一美瀑」之稱，經過5年整修，興建吊橋、景觀平台等設施，耗資8000多萬元，終於在13日啟用；南投縣長林明溱表示，瑞龍瀑布美景天成，將成為觀光旅遊新亮點，春節假期不打烊，最適合親子同遊。

經過5年整修啟用

瑞龍瀑布正式開園營運，由林明溱及縣議員蔡宜助、吳瑞芳，觀光處長王源鍾等人共同剪綵；林明溱表示，歡迎全台民眾到竹山鎮走春，暢遊瑞龍瀑布美景，順道品嘗竹山在地好茶。

林明溱表示，瑞龍瀑布景觀秀麗，負離子含量極高，有益身體健康，為讓更多民眾盡快感受瀑布及壯闊的溪谷之美，特別要求縣府團隊趕在農曆春節前重新開園。

適合全家老少踏青

林明溱說，瑞龍瀑布經過近年來接續5期工程的整修後，吊橋、步道、廁所等公共設施完善；未來將會再規畫跨溪的觀景平台及空中步道，讓觀賞瀑布的視野更開闊。

王源鍾則指出，從停車場行經吊橋、至瑞龍瀑布，來回約1小時，沿途有茶園、青山綠水，最適合全家老少踏青；園區營業時間為上午9時至下午4時，票價則全票50元、優待票30元、特惠票10元。

行車路線從國道3號竹山交流道下，經竹山市區後轉鯉南路（縣道149線）直行，於瑞興橋前左轉進入坪頂路（投52線），注意沿途指標，可抵達瑞龍瀑布停車場，相關問題請洽專線0988-478007。

(中國時報)

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