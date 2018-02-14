雲林臥虎藏龍 40達人秀自信

2018年02月14日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣文化處透過找尋文化達人活動，挖掘隱身在縣內各處的工藝達人，包括木藝、藤藝、燈籠製作、泥塑、竹管樂器等逐漸式微的傳統工藝，吸管藝術、故事達人、咖啡達人等新興藝術創作者，40名達人的故事集結成冊《咱雲林人的自信》，13日發表。

精采故事集結成書

文化處花3年時間走訪40位達人，包括國際藝術達人丁仁桐、葫蘆工藝江宗慶、蚵貝藝術吳金輝、花燈藝術吳登興、老屋推手吳麗春、木工藝師李介洲、彩繪布景達人李宗曄、筆雕達人李健竹、偶戲故事達人林志豪、纏花工藝林佩瑩、手作燈籠達人林聰賢、風箏達人侯順政、擊樂達人張呈遠、小村畫家張真輔、木藝達人莊新利、台語達人林立昌、咖啡冠軍郭章盛、捏麵人藝師陳玄茂。

國寶級書法大師陳岳山、說故事達人陳秀春、花盆人偶達人陳威光、古箏大師陳信華、陣頭傳承者游忠斌、竹藝大師程名加、布袋戲達人黃世志、9旬書法家黃茂己、洞簫達人黃朝慶、藝術吸管達人黃寶鳳、北港紙雕達人葉成豐、多桃下藝術達人葛建浤、手作藤製家具達人廖勝典、木作文創達人劉志謙、速寫台灣達人劉曉燈、工藝師的經紀人蔡享潤、紙塑匠師蔡爾容、繪本插畫達人鄭惠如、泥塑匠師鄭瀛洲、故事志工謝順義、北港藝閣顏三泰、哨角工藝師魏幼謙。

深耕在地文化實力

文化處長林孟儀表示，美學與工藝是城市中最重要的文化軟實力，傳統工藝是生活的創造者、智慧的結晶，現代藝術創作是美學藝術的延續、在地文化歷史的傳承，文化處透過文字及影像記錄傳承文化，未來也將繼續挖掘下去。

(中國時報)