汰換二行程機車 高市府挨轟

2018年02月14日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員李柏毅13日陪同民眾召開記者會，質疑政府二行程汰換補助政策看得到卻領不到是玩假的，補助作業說的不清不楚，令響應政策民眾的權益受損，反而成為改善空汙政策的絆腳石。

民眾控訴，去年11月30日報廢騎乘23年的二行程機車後，到車行要購買電動機車，不料卻被告知補助用完，要等107年才能購買。

變來變去 民眾白跑氣炸

107年1月13日到車行全額刷卡付清車款，1月19日再回到該車行補正申請補助相關文件，業者卻告知消費者，市政府新辦法為「報廢」及「回收」日期須為同年度，資格不符合規定而無法申請。

李柏毅表示，業者回覆市府補助「用罄」，惟須等到明年才有有補助。今年初，民眾再度到該車行購買，業者卻回覆說去年條款已不適用，要依照今年度採購方案。

李柏毅說，這起消費糾紛凸顯補助政策是看的到卻吃不到？要求環保局應與電動車業者積極溝通，將補助相關條文加強宣導，勿讓一樁美事成為民眾、業者與政府三方的誤會，成為改善空汙的絆腳石。

官員喊冤 保證額度充裕

高雄市環保局則喊冤，民眾想要汰換二行程機車，高興都來不及了，怎麼可能會將補助「關閉」，並保證補助額度絕對充足無虞。

環保局說，將研議相關辦法，落實推廣政策並加強宣導，協助民眾汰換二行程機車，避免類似事情再發生。

(中國時報)