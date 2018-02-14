訂花蓮福容 加1元多1間

從2月21日起預訂花蓮福容飯店不僅可享專案優惠價，加1元可多一間客房，住愈多人愈省錢。花蓮福容的無邊際泳池，三種藍色盡收眼底。（福容飯店提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮地震造成觀光業大崩盤，過年前夕不僅市區街道冷冷清清，主要觀光景點更是門可羅雀！不僅花蓮縣政府緊急推出搶救方案，旅遊業者也發起自救方案，知名連鎖飯店福容飯店推出「你挺花蓮、福容挺你」住房專案，從2月21日起預訂花蓮福容飯店不僅可享專案優惠價，加1元可多一間客房，住愈多人愈省錢。

花蓮福容為東台灣第一家採用SRC鋼骨結構的飯店，在地震頻傳的花蓮地區更具安全優勢，為了提振觀光推出「你挺花蓮，福容挺你」活動，從農曆年後2月21日（初六）至5月底，上福容官網預定，即可享有「加1元多1間」優惠，專案價花蓮福容市景客房3999元，加1元直接多1間，1人只要1000元，可選擇連續住宿3天2夜或同一天住宿2間。

福容飯店表示，從2月15日除夕起，凡入住福容全連鎖分店，即可索取一張花蓮福容住宿優惠憑證，2月21日起持憑證入住花蓮福容即可享2999元的優惠，2人入住加贈晚餐2客，1泊2食1人只要1500元；或免費加第3、4人入住，加贈3、4人早餐，平均每人只要750元，3月底前入住更享有假日不加價。

也有旅行社結合花蓮美侖、花蓮翰品與民宿業者，宣布農曆年後2月21日至6月底，每人1800元起，含台北花蓮來回機票各1張和飯店或民宿住宿1晚，呼籲外界以行動支持花蓮觀光，限額1萬名，售完為止。

(中國時報)

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