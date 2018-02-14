總統視察八軍團 感謝國軍救災

2018年02月14日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

總統蔡英文13日赴高雄旗山陸軍第八軍團指揮部視察，致詞時談及206花蓮強震，感謝國軍救災的辛勞；她也提醒，不要低估外部的軍事威脅，並時時保持高度警戒，「我們不會求戰，但也絕不畏戰。」

總統蔡英文13日上午在國防部長馮世寬、國安會秘書長嚴德發、國安會副祕書長陳文政、參謀總長李喜明上將、陸軍司令王信龍上將等人陪同下抵達旗山陸軍第八軍團進行國軍春節慰勉活動，陸軍八軍團士兵進行動態操演，展演輕型戰術輪車、M48A2檞樹飛彈車、萊茲雷達系統等軍備戰力。

蔡英文致詞感謝花蓮地震國軍全力投入工作，表示現階段救災已經告一段落，後續還有重建及復原的挑戰，感謝包括八軍團的同仁在內，全體國軍的弟兄姊妹，「謝謝你們，你們辛苦了」。

蔡英文表示，花蓮地震發生的那晚，應變機制啟動後，國防部在半夜12點20分，就完成應變中心的開設，國軍持續以多次空中運輸，載送西部地區包括增援的救災部隊、各縣市的消防特搜隊員，還有搜救的裝備機具，快速投入到災區。

她強調，除救災工作外，未來國防預算會年年增加，全天候守護台灣、捍衛國土，更是國軍最重要，永遠不變的任務，「和平不是從天下掉下來的，我們不會把國家安全當作理所當然。」

下午總統蔡英文首度到海軍反潛航空大隊視察，6架S-70C、500MD反潛直升機排成「品」字型，整齊劃一低空飛行通過貴賓席，向總統致敬，蔡也頒發加菜金慰勞辛苦的國軍弟兄，離去前眾人合影，並高喊「戰力強」凝聚軍心。

(中國時報)