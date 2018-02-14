甫離婚就吃醋 男趴引擎蓋留前妻

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中國時報
／新北報導

49歲連姓男子與相差21歲高姓妻子12日下午前往烏來區公所辦理離婚，豈料，高女辦完手續直接步上43歲鄭姓男子駕駛的自小客車，連男當下醋勁大發，直接趴在對方引擎蓋上，鄭男猛踩油門行駛將近4公里，連男差點被甩飛，猶如電影畫面般驚險，警方訊後依公共危險及殺人未遂等罪，將鄭男函送法辦。

新店警分局烏來派出所12日下午3時許獲報，一輛自小客車行駛在新烏路四段往新店方向，引擎蓋上趴著一個人，不時呼喊著「救命！救命！」警方沿線通報忠治所、龜山所等協助攔截。

警方追車將近4公里後，先在路旁發現連男，他毫髮無傷，但心情相當沮喪。警方隨後順利攔阻車輛，車內有鄭男及高女兩人。

連男向警方供稱，剛辦完離婚手續，發現前妻上了別人的車，他懷疑前妻早已出軌，當時只是想要找前妻理論，但對方車輛直接撞過來，他才會趴在引擎蓋上，他不斷要求停車，要前妻下車，但駕駛卻完全不理，大約行駛近4公里後，他趁車子煞車之際，自行跳車脫困。

目擊者表示，該車車速不慢，看到一個人趴在引擎蓋上真得很嚇人，當時有聽到有人大喊「救命！」且新烏路彎道多，很怕會發生意外，趕緊打110通報。

鄭男辯稱，「沒注意到連男自己跳上車來。」警方調閱監視器畫面認定鄭男所說為狡辯之詞，訊後依公共危險罪及殺人未遂等罪函送。

(中國時報)

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