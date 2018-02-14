民調出爐後 盧秀燕加強整合

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳界良 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人民調結果日前已揭曉，但民調造成的「裂痕」仍在，藍營部分基層支持者認為，全民調方式並不專業，且給綠營見縫插針的機會，憂心衝擊藍營選情。民調勝出的立委盧秀燕表示，會盡最大努力爭取藍營團結，打贏市長選戰。

國民黨市長民調結果已出爐，盧秀燕僅以0.6％勝出，立委江啟臣雖展現風度，接受民調結果，但許多基層支持者仍有不滿情緒，認為採全民調方式並不能營造藍營團結，何況差距這麼小，在誤差範圍內，怎能讓江的支持者心服口服？

江的基層支持者指出，國民黨的民調不夠專業，差距在誤差範圍內，該怎麼處理？也沒有相關準則。民調在台灣易成操弄工具，這次初選期間，地方就傳言不斷，如傳出江啟臣的岳父借錢給黨中央、民進黨介入國民黨初選並動員支持者灌票等。

江的支持者認為，民調方式也有缺失，民調是打市內電話訪問，但現在大家都用手機，會在家裡接電話多是老人，這些對年輕支持者較多的江而言，吃虧許多，且結果差距僅0.6％，導致民調結束後，增加了整合難度，反而造成藍營裂痕。

盧秀燕表示，江啟臣無論是學經歷都相當優秀，國民黨要打贏市長選戰，需團結互助，她會盡最大努力與誠意，邀江擔任競選總幹事。民調勝出只是跨出勝選的第1小步，兩人各擁支持者是必然，但她相信「精誠所至、金石為開」，會讓選民認同她的表現並支持她。

(中國時報)