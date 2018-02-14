娃娃車翻覆 10娃驚魂哭哭了

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣芳苑鄉1所私人幼兒園的娃娃車，13日上午滿載著小朋友上學，不料卻在1處產業道路口與自小客車擦撞翻覆，所幸司機、老師與10名小朋友都只輕微擦傷，但驚嚇過度。警方調查，雙方都無酒駕，肇事原因將進一步鑑定釐清。

這所幼兒園13日是寒假前最後1天上課 ，57歲洪姓司機與隨車女老師接送10名小朋友準備到幼兒園，上午8點50分行經芳苑鄉三合村立德街南向約200公尺產業道路口、距離幼兒園約僅1公里處時發生撞車。

娃娃車由北往南行經肇事路口時，42歲洪姓婦人正好駕駛自小客車由西往東，雙方疑似路口都未減速，擦撞後娃娃車側翻路旁，頓時，小朋友摔擠成一團，有的嚇得愣住，有的嚎啕大哭。

路人紛紛上前救人，並協助報警與通知119，娃娃車司機與老師則忙著安撫小朋友，救護車陸續抵達，2名大人及10名小朋友都自行上車。到二林基督教醫院，有的小朋友仍哭個不停，醫院醫護理人員與社工還扮小丑，逗小朋友開心。醫院急診主任劉子毅表示，娃娃車司機與10名小朋友都有輕微擦傷，其中2名小朋友說「撞到頭」，將檢查是否有腦震盪。

娃娃車駕駛表示，當時已快要通過路口才被撞；對方洪姓自小客車女駕駛說，沒看到娃娃車。警方將深入調查釐清肇事責任。

(中國時報)

民調出爐後 盧秀燕加強整合 家園遭祝融 受災戶含淚圍爐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。