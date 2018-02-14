娃娃車翻覆 10娃驚魂哭哭了

2018年02月14日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣芳苑鄉1所私人幼兒園的娃娃車，13日上午滿載著小朋友上學，不料卻在1處產業道路口與自小客車擦撞翻覆，所幸司機、老師與10名小朋友都只輕微擦傷，但驚嚇過度。警方調查，雙方都無酒駕，肇事原因將進一步鑑定釐清。

這所幼兒園13日是寒假前最後1天上課 ，57歲洪姓司機與隨車女老師接送10名小朋友準備到幼兒園，上午8點50分行經芳苑鄉三合村立德街南向約200公尺產業道路口、距離幼兒園約僅1公里處時發生撞車。

娃娃車由北往南行經肇事路口時，42歲洪姓婦人正好駕駛自小客車由西往東，雙方疑似路口都未減速，擦撞後娃娃車側翻路旁，頓時，小朋友摔擠成一團，有的嚇得愣住，有的嚎啕大哭。

路人紛紛上前救人，並協助報警與通知119，娃娃車司機與老師則忙著安撫小朋友，救護車陸續抵達，2名大人及10名小朋友都自行上車。到二林基督教醫院，有的小朋友仍哭個不停，醫院醫護理人員與社工還扮小丑，逗小朋友開心。醫院急診主任劉子毅表示，娃娃車司機與10名小朋友都有輕微擦傷，其中2名小朋友說「撞到頭」，將檢查是否有腦震盪。

娃娃車駕駛表示，當時已快要通過路口才被撞；對方洪姓自小客車女駕駛說，沒看到娃娃車。警方將深入調查釐清肇事責任。

(中國時報)