家園遭祝融 受災戶含淚圍爐

嘉義市26戶民宅遭火災波及，番社里長鄭秀玉13日舉辦圍爐餐會，黃姓受災戶當場悲從中來，議長蕭淑麗（右）、議員王美惠（左）紛紛安慰她看開點。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市林森西路426巷日前遭人縱火，26戶民宅遭波及，多達56位受災戶在過年前頓失家園，被迫寄人籬下或租屋暫住，有人雖幸運逃過火劫，全身家當卻只剩身上一套衣物，根本不敢妄想大過年吃頓好料，13日在番社里長鄭秀玉一番好意下，辦桌請受災戶提前圍爐，溫馨氣氛中卻滿懷感傷與無可奈何，有受災戶吃著吃著，不禁紅了眼眶，眼淚和著熱湯一起入口，哀嘆不知下一步怎麼走。

鄭秀玉為了不讓受災戶遺憾，也感謝各界關心，自費舉辦這場「感恩各界關懷暨受災戶圍爐餐敘」，昨陸續離開飯店，各自租屋或借住親友家的受災戶團聚在一起，臉上卻絲毫不見欣喜，「這場火燒掉我的記憶和回憶」，陳姓受災戶氣憤地說，縱火的葉姓男子雖然被收押，但想到從小生長的家園因他全毀，內心就充滿憤怒。

受災戶黃素英哭著說，房子是向台灣鐵路局承租，雖然租期還有2年，但房子沒了，「不知道接下來該怎麼辦」，現在借住親友家的她，很擔心再也回不去生活30多年的家。第一時間發現房子失火的紀姓男子痛批縱火犯無良，「至今連個道歉都沒有」，讓他被迫帶著女兒、媽媽離開住了3代的老家。

昨包括嘉義市長涂醒哲、市議會議長蕭淑麗、議員張秀華、王美惠、黃露慧、李忠曆等議員都到場關心，鼓勵受災戶打起精神往前看，至於受災戶最擔心與台鐵局合約問題，立委李俊俋表示，已要求台鐵局在消防局火場鑑識報告出爐後，向受災戶開說明會，他也會協助受災戶持續與台鐵局溝通。

包括松田建設、嘉市朝天宮、嘉市龍虎慈善功德會和玉辰禪修道院等單位昨也送上慰問金，市府社會處指出，相關安遷救助金已於近日陸續發放，依房屋毀損達不堪居住程度，補助受災戶每人2萬元補助，每戶最高10萬元，未來如受災戶有長期居住需求，市府也會協助安排至勞工育樂中心會館，並爭取更優惠的費用，以減輕受災戶負擔。

(中國時報)

娃娃車翻覆 10娃驚魂哭哭了 大鵬灣開橋秀 過年好歡樂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。