家園遭祝融 受災戶含淚圍爐

2018年02月14日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市林森西路426巷日前遭人縱火，26戶民宅遭波及，多達56位受災戶在過年前頓失家園，被迫寄人籬下或租屋暫住，有人雖幸運逃過火劫，全身家當卻只剩身上一套衣物，根本不敢妄想大過年吃頓好料，13日在番社里長鄭秀玉一番好意下，辦桌請受災戶提前圍爐，溫馨氣氛中卻滿懷感傷與無可奈何，有受災戶吃著吃著，不禁紅了眼眶，眼淚和著熱湯一起入口，哀嘆不知下一步怎麼走。

鄭秀玉為了不讓受災戶遺憾，也感謝各界關心，自費舉辦這場「感恩各界關懷暨受災戶圍爐餐敘」，昨陸續離開飯店，各自租屋或借住親友家的受災戶團聚在一起，臉上卻絲毫不見欣喜，「這場火燒掉我的記憶和回憶」，陳姓受災戶氣憤地說，縱火的葉姓男子雖然被收押，但想到從小生長的家園因他全毀，內心就充滿憤怒。

受災戶黃素英哭著說，房子是向台灣鐵路局承租，雖然租期還有2年，但房子沒了，「不知道接下來該怎麼辦」，現在借住親友家的她，很擔心再也回不去生活30多年的家。第一時間發現房子失火的紀姓男子痛批縱火犯無良，「至今連個道歉都沒有」，讓他被迫帶著女兒、媽媽離開住了3代的老家。

昨包括嘉義市長涂醒哲、市議會議長蕭淑麗、議員張秀華、王美惠、黃露慧、李忠曆等議員都到場關心，鼓勵受災戶打起精神往前看，至於受災戶最擔心與台鐵局合約問題，立委李俊俋表示，已要求台鐵局在消防局火場鑑識報告出爐後，向受災戶開說明會，他也會協助受災戶持續與台鐵局溝通。

包括松田建設、嘉市朝天宮、嘉市龍虎慈善功德會和玉辰禪修道院等單位昨也送上慰問金，市府社會處指出，相關安遷救助金已於近日陸續發放，依房屋毀損達不堪居住程度，補助受災戶每人2萬元補助，每戶最高10萬元，未來如受災戶有長期居住需求，市府也會協助安排至勞工育樂中心會館，並爭取更優惠的費用，以減輕受災戶負擔。

(中國時報)