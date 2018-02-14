大鵬灣開橋秀 過年好歡樂

2018年02月14日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

大鵬灣國家風景區著名的「鵬灣跨海大橋」開橋秀，今年春節假期不打烊，春節假期每天下午4點30分準時開演。另外18隻身高170公分的裝置藝術泰迪熊及4公尺高的樂活充氣熊，也首次進駐東港地區，13日上午現身後馬上吸引小朋友搶著合照。

鵬管處長許主龍說，開橋秀可說是大鵬灣最吸睛的亮點，許多遊客遠道而來就是為了一睹開橋秀，今年6天連假都推出，就是讓遊客不要希望落空。此外帆船基地年節也推出優惠，可享水上活動體驗9折，及抽紅包送好禮活動。

大鵬灣國際休閒特區也首度與台灣泰迪熊協會合作，18隻裝置藝術泰迪熊從2月14日展至28日，園區內也配合設置不同的「熊場景」，包括賽車主題熊座、花草主題熊座、海地世界熊、世界國旗熊、海賊熊、泰迪森林等，非常吸睛。

大鵬灣公司總經理林學智說，遊客除可以跟泰迪熊零距離接觸，還能合影留下美麗回憶照片，並在園區內8處展覽地點蓋章蒐集泰迪熊章戳，兌換禮品。大鵬灣國際賽車場也會推出超跑及賽車展示，及特技車表演、甩尾表演，卡丁車場也有兒童版表演。

大鵬灣13日也派出跑車大隊，到東港鎮街上巡迴宣傳，歡迎大家年節到大鵬灣走春。大鵬灣國際休閒特區過年期間開放民眾免費入園，過年活動可上大鵬灣國際休閒特區臉書粉絲團及官方網站查詢。

(中國時報)