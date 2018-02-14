舊遠百危樓擺爛不拆 居民怒

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中國時報
／花蓮報導

花蓮6日強震，震出11處危樓！其中花蓮市區閒置多年舊遠東百貨大樓牆面嚴重龜裂、騎樓梁柱鋼筋外露，經結構技師評估危樓，近百居民不滿業者「從長計議」一再拖延，12日前往拉布條高呼「我不要被壓死！」揚言不拆舊遠百，不進新遠百！

花蓮大地震造成多處大樓以及建物倒塌受損，屋齡超過30年的舊遠百大樓，震後多次進行結構補強，這次強震過後被民眾發現1樓樑柱龜裂，露出鋼筋，就連鐵捲門也扭曲變形，令人怵目驚心，擔心騎樓像統帥飯店、雲翠大樓「軟腳」倒下，紛紛走避。

大樓附近的名產店門可羅雀，只能拉下鐵門無限期停業。劉姓名產業者說，遠百連夜施工將扭曲變形的梁柱封住，還貼上「將進行補強」，根本是欲蓋彌彰，痛斥花蓮遠東百貨9年前搬遷至新址後，放任危樓閒置，不但嚴重破壞都市景觀，更是不定時炸彈。

花蓮縣府8日勘查評估為「紅色危險標誌」，限期業主30天內拆除，但業者行文縣府，要評估鑑定後審慎規畫，還強調「目前不會對民眾造成危險」，引發眾怒，痛批遠東集團罔顧人命！

居民遲遲等不到業者確切拆除日期，昨號召近百人拉白布條抗議，怒吼「不拆舊遠百，不進新遠百」，陳姓附近住戶說，舊遠百地震後被縣府列為危樓，搖搖欲墜，憂心強震一來隨時都會倒塌，遠百一再拖延，把責任推卸給其他單位。

遠東百貨則發出聲明，遠百舊大樓受地震影響毀損，產生安全顧慮，經花蓮縣府同意，遠東百貨已與台北市土木技師公會聯繫，農曆春節後2月21日會勘，會做最妥善、迅速的處理。

(中國時報)

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