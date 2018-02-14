金山車位不足 將新建停車場

2018年02月14日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

網友票選全台十大必逛之一的金山老街，每逢假日人潮眾多，車位一位難求，不少人貪圖方便違停，導致市區交通大打結，新北市政府計畫於金山警分局後方空地增設平面車位，約可停放100餘輛汽車，最快年底啟用；下一階段將興建立體停車場，總經費1.6億元，可增加逾250個車位，目標後年完工。

金山老街緊鄰獅頭山公園、中山溫泉公園、中山堂等景點，不論平日、假日人潮絡繹不絕，但周邊停車位卻不足，車輛違停嚴重，原本雙線道瞬間僅剩單線道，車龍回堵數百公尺，尤其是假日塞車情況嚴重，在地人苦不堪言。

地政局近期規劃金山地區中興段、金美段推動市地重劃，其中，範圍涵蓋民生路、中山路、中興路的單元C，計畫做為綠地及停車場等公共設施使用，打算將金山警分局後方空地增闢停車場，約可停放100餘輛汽車，預計今年底前啟用。

但地方人士認為，增加100餘個車位仍然無法滿足停車需求，若要徹底改善停車及塞車問題，至少要增加200個以上車位才夠，希望市府再評估增加車位可行性。

據了解，除了平面停車場，交通局更打算再升級興建成地下一層、地上三層的立體停車場，預估可容納至少250輛汽車，總經費約1.6億元，目前正在向交通部爭取經費，最快明年發包設計與動工，後年底前落成。

金山區長陳國欽表示，停車是遊客來金山旅遊最困擾問題，若立體停車場如期興建，完工啟用後不僅可以改善停車位不足，也有助於改善假日違停嚴重問題，樂觀其成。

(中國時報)