新營轉運站動土 明年完工

2018年02月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

總經費1.3億元的台南市新營綜合轉運站13日動工，未來將興建結合國道客運、市區公車、計程車的轉運中心，是溪北地區的交通門戶，希望藉由便利交通帶動大新營地區的整體發展，這也是南市17個轉運站中的第10個。

台南市代理市長李孟諺指出，便利交通帶動地方繁榮，新營轉運站是全市規畫17個轉運站中唯一新建者，且整合國道客運及南市公車，是溪北地區最大的交通轉運站，是大新營區國道客運的門戶，同時也是新營客運轉運專區重畫區的指標建設，1樓為轉運站外，未來可增建5層樓，引進百貨，旅館等營運，活化當區土地，達成「區域均衡、城鄉共榮」的目標。

交通局長林炎成表示，新營轉運站位於國道中山高新營交流道西北方，距離交流道不到1公里，含周邊停車場占地超過1公頃，設置有13個國道客運席位、4個市區公車席位，也是大台南公車「棕幹線」的主要站點，其他附屬設施有機車、小客車停車場、乘客接送區及計程車排班區等，啟用後可改善目前國道客運在交流道附近所衍生的交通問題。

林炎成指出，完工後將採OT模式委外營運，1樓有乘車月台、客運公司售票區、候車室等，2樓以上則規畫做商店街，可經營便利商店、美食街、咖啡館等，除服務旅客需求，也可成為新營地區新興的購物逛街去處，整棟建築物設計現代、簡潔，符合綠建築水準，將成為新營地區的新地標，預定於2019年3月底完工啟用。

(中國時報)