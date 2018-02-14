表哥刺傷表弟 反遭員工奪刀刺死

2018年02月14日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

49歲李姓男子與37歲王男是表兄弟，但卻為了黑輪加工批發事業搶客戶釀嫌隙，李13日下午持蝴蝶刀至鳳山區油管路黑輪工廠，趁王男不注意之際，持刀朝頸部刺1刀，王男的16歲翁姓員工護主心切，混亂中搶下刀，反刺李男5刀，造成李男送醫不治，涉案少年被依殺人罪嫌移送。

警方指出，李男和表弟王男原本合夥經營黑輪加工批發事業，拆股後雖各自經營生意，但雙方似乎為了搶客戶而反目；李男下午1時到油管路20巷3號的黑輪工廠找王男理論，不料雙方爭執過程中爆發口角衝突，李突拿出預藏蝴蝶刀刺向表弟。

表弟的員工翁男見狀，衝上前奪下李男的蝴蝶刀，沒想到，護主心切的他在混亂中，為嚇阻李男再度攻擊，竟反刺李男5刀；鳳山分局偵查隊、過埤派出所獲報，警隨即趕抵現場，將傷者王男送大東醫院急診救治，李男則送國軍802醫院。

王男頭頸部中刀，急救無生命危險，不幸是，李男送醫搶救因失血過多不治；警方在黑輪工廠內當場逮捕持刀的翁男，翁男坦承當時李男壓制不住，且情緒相當激動火爆，才奪刀反擊。

警方表示，李男原是獨自經營黑輪加工生意，但為了向表弟父親借錢還債，才讓表弟合夥一起經營，去年6月因理念不合分道揚鑣，當時已鬧得有些不愉快，李氣不過表弟另起爐灶，才會造成反目釀成如今憾事。

(中國時報)