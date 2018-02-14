E-SQUARE開幕 估萬人捧場

2018年02月14日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

位於基隆東岸的複合式商場E-SQUARE在今（14）日小年夜正式營運，有來自新加坡認證1星級莆田餐廳、寶雅、7-11等商店進駐。基隆市長林右昌表示，預估過年期間能夠吸引超過萬人進入商場消費，未來也將成為基隆市熱門打卡景點，創造在地商機。

基隆市政府投入2億5000萬元打造東岸複合式商場，去年4月開工，原定於6月完工，卻因為連月雨季導致工程一延再延；直到今年初商家完成進駐，內外硬體設備也大致完工，複合式商場也於2月12日展開試營運，在今日正式開幕。

林右昌13日上午前往東岸複合式商場E-SQUARE視察，試玩籃球機、VR視訊等遊樂設施；他表示，4樓的觀景平台視野寬敞，無論郵輪進出，基隆港、老鷹和夜景可一覽無遺。

林右昌表示，位於觀景平台周邊的235公尺長空中跑道已接近完工，未來再塗上一層藍色保護層，可供市民休閒娛樂的空間，即使市民沒有消費也可以上來使用。

東岸複合式商場4個樓層總共有15家品牌進駐，包括7-11、寶雅、Net、NIKE、SUKIYA丼飯、石二鍋、丸龜製麵和莆田餐廳等知名品牌商店，除了2家商店尚在裝潢籌備中，過年期間共有13家店營業，預估將會吸引上萬人潮來到商場消費。

連續2年獲得新加坡認證1星級餐廳的莆田餐廳14日將正式營業，業者表示，當初會來基隆開店，便是看好基隆市未來的觀光和發展潛力，也希望讓基隆市民和遊客品嘗1星級料理的風味。

(中國時報)