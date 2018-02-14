台中電動公車82輛 冠全台

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

電動公車數量冠全台！台中市公車811及956線13日通車，分別行駛豐原東站－大甲體育場及豐原東站－光華高工兩路線，採電動低地板大型客車，捷順交通一口氣採購凱勝綠能11輛投入營運，讓台中市電動公車數量高達82台，領先各縣市。

台中市交通局指出，811及956線上路後，中市已有15條電動公車路線，電動公車營運數量高達82輛，為全台第一。據統計，移動汙染源占全市空氣汙染近3成，特別是柴油車啟動及爬坡時，排放大量黑煙，市公車有必要替換成零排放的電動公車。

交通局公運處表示，由於電動公車1輛要價1000萬元以上，最高甚至1400萬元，柴油車只要500萬元，市府祭出多項利多，鼓勵業者採用純電動公車，包括營運補助提高為50元，電動車擁有優先路線營運權，並協助業者向中央爭取購車補助。

電動車大廠凱勝表示，除新闢811及956新路線，在台中市以凱勝電動低地板大型客車行駛，還包括A1、356、357、359、199路線。目前捷順在台中電動低地板大型客車已達41輛，連同在桃園市15輛，總計達56輛，成為全台最大電動公車業者。

全台已購置凱勝電動低地板大型客車的公車或客運業者，還包括太魯閣客運16輛、阿里山客運8輛、南台灣客運5輛、苗栗客運4輛及雲林客運6輛。

(中國時報)