台中電動公車82輛 冠全台

捷順一口氣採購凱勝綠能11輛電動公車，投入營運台中811及956兩路線。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

電動公車數量冠全台！台中市公車811及956線13日通車，分別行駛豐原東站－大甲體育場及豐原東站－光華高工兩路線，採電動低地板大型客車，捷順交通一口氣採購凱勝綠能11輛投入營運，讓台中市電動公車數量高達82台，領先各縣市。

台中市交通局指出，811及956線上路後，中市已有15條電動公車路線，電動公車營運數量高達82輛，為全台第一。據統計，移動汙染源占全市空氣汙染近3成，特別是柴油車啟動及爬坡時，排放大量黑煙，市公車有必要替換成零排放的電動公車。

交通局公運處表示，由於電動公車1輛要價1000萬元以上，最高甚至1400萬元，柴油車只要500萬元，市府祭出多項利多，鼓勵業者採用純電動公車，包括營運補助提高為50元，電動車擁有優先路線營運權，並協助業者向中央爭取購車補助。

電動車大廠凱勝表示，除新闢811及956新路線，在台中市以凱勝電動低地板大型客車行駛，還包括A1、356、357、359、199路線。目前捷順在台中電動低地板大型客車已達41輛，連同在桃園市15輛，總計達56輛，成為全台最大電動公車業者。

全台已購置凱勝電動低地板大型客車的公車或客運業者，還包括太魯閣客運16輛、阿里山客運8輛、南台灣客運5輛、苗栗客運4輛及雲林客運6輛。

(中國時報)

三麗鷗明星遊平溪 拍照抽明信片 南投熱門景點 好康大放送

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。