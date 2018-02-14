違法處理廢有機溶劑 8人交保

友善列印
中國時報
／雲林報導

國內知名高爾夫球製造廠商「宇榮高爾夫科技公司」，未依法將產出的有害事業廢棄物「廢有機溶劑」委託合法業者清除處理，涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌，經雲林地檢署偵辦，13日公司營運長等8人分別以5至65萬元交保候傳，並限制住居。

雲林地檢署接獲情資，指宇榮高爾夫科技公司未依規定將有害事業廢棄物委託合法業者清除處理，而以開立假發票進行「假買賣」，將有害事業廢棄物交由未領有甲級廢棄物處理許可的台將興業公司非法處理，涉嫌違反廢棄物清理法及商業會計法。

經雲林地檢署檢察官吳文城指揮法務部雲林調查站、保安警察第七總隊、斗六警分局，結合環保署、雲林縣環保局、苗栗縣環保局聯合稽查，在雲林縣、彰化縣、台中市與苗栗縣共查扣15.5公噸廢有機溶劑。宇榮公司營運長、財務長、廠長、採購、員工等6人，及台將興業公司負責人夫妻2人，經檢察官訊問後均坦承犯行，訊後分別以5至65萬元不等金額交保候傳，限制住居。

檢察官表示，台將興業公司未領有甲級廢棄物處理許可證，竟於2015至2017年間，陸續收受宇榮公司的廢有機溶劑約15.5公噸，這些廢有機溶劑閃火點小於攝氏溫度60度，若未妥善封存，不僅會汙染環境，更有其危險性。

檢察官指出，宇榮公司與台將興業公司以買賣假發票方式，合法掩護非法，違法處理有害事業廢棄物，已涉嫌違反廢棄物清理法；買賣假發票部分，則涉嫌違反商業會計法。

(中國時報)

南投熱門景點 好康大放送 今天情人節 來崗山之眼耍浪漫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。