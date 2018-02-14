違法處理廢有機溶劑 8人交保

2018年02月14日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

國內知名高爾夫球製造廠商「宇榮高爾夫科技公司」，未依法將產出的有害事業廢棄物「廢有機溶劑」委託合法業者清除處理，涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌，經雲林地檢署偵辦，13日公司營運長等8人分別以5至65萬元交保候傳，並限制住居。

雲林地檢署接獲情資，指宇榮高爾夫科技公司未依規定將有害事業廢棄物委託合法業者清除處理，而以開立假發票進行「假買賣」，將有害事業廢棄物交由未領有甲級廢棄物處理許可的台將興業公司非法處理，涉嫌違反廢棄物清理法及商業會計法。

經雲林地檢署檢察官吳文城指揮法務部雲林調查站、保安警察第七總隊、斗六警分局，結合環保署、雲林縣環保局、苗栗縣環保局聯合稽查，在雲林縣、彰化縣、台中市與苗栗縣共查扣15.5公噸廢有機溶劑。宇榮公司營運長、財務長、廠長、採購、員工等6人，及台將興業公司負責人夫妻2人，經檢察官訊問後均坦承犯行，訊後分別以5至65萬元不等金額交保候傳，限制住居。

檢察官表示，台將興業公司未領有甲級廢棄物處理許可證，竟於2015至2017年間，陸續收受宇榮公司的廢有機溶劑約15.5公噸，這些廢有機溶劑閃火點小於攝氏溫度60度，若未妥善封存，不僅會汙染環境，更有其危險性。

檢察官指出，宇榮公司與台將興業公司以買賣假發票方式，合法掩護非法，違法處理有害事業廢棄物，已涉嫌違反廢棄物清理法；買賣假發票部分，則涉嫌違反商業會計法。

(中國時報)