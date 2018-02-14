公車春節減班 觀光區機動增班

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中國時報
／新北報導

周四就是除夕，交通局13日公布春節連假期間市區公車及新巴士路線班次調整，其中捷運接駁公車班次在除夕及初一調整為假日2倍時間班距，除夕至大年初五一般公車路線班次減半，新巴士春節期間僅營運部分路線，跳蛙公車則全面停駛，觀光區將視觀光人潮機動增班。

交通局表示，新巴士在春節期間在板橋區、三峽區、鶯歌區、林口區、淡水區、平溪區等部分路線仍有正常營運及減班，其他路線則全面停駛。

另外，新北市公車服務班次依地區特性及行經鐵、公路車站、機場、名勝古蹟及風景遊樂地區等略有不同，觀光風景地區將視觀光人潮，適時機動增班，詳細市區公車營運資訊可參閱交通局網站（http://www.traffic.ntpc.gov.tw）、新北市政府公車動態資訊系統網站（http://e-bus.ntpc.gov.tw）查詢。

交通局運輸管理科長林碧芬表示，春節期間民眾公車使用率降低，往年皆會針對部分公路班次進行調整，提醒民眾在15日至20日春節連假期間，若有搭乘公車需求，出門前詳閱相關訊息，即早規劃行程。

另外，平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等風景區於春節期間有大量車潮與人潮，為避免塞車影響遊興，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往。

(中國時報)

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