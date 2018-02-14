中寮柳丁滯銷 多認購挺農友

2018年02月14日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣中寮鄉的柳丁滯銷又受寒害，由於柳丁寒害並未達損害救助標準，反倒是盤商未依約收購，造成柳丁滯銷更嚴重，南投縣長林明溱除協助收購20噸柳丁，並呼籲民眾能多消費，減少果農損失，獲得工商企業熱烈前往採購，讓果農很感動。

中寮鄉是南投縣柳丁最大產地，但因柳丁盛產，又遭原向農民收購的盤商以價格偏高、利潤太低為由，放棄收購，造成中寮鄉柳丁滯銷；林明溱體恤農民辛勞，日前緊急採購20公噸柳丁轉送給社福機構，並呼籲國人或企業以行動支持農友。

身兼台灣觀光遊樂區協會及中華民國溫泉協會理事長的泰雅渡假村總經理李吉田，在縣長呼籲下前往中寮鄉，馬上採購4000公斤柳丁，分送給台灣觀光遊樂區協會及中華民國溫泉觀光協會的會員，盼拋磚引玉，並呼籲會員們一起採購，實質幫助農民。

縣府農業處指出，今年元月的寒害，1月中即邀農糧署中區分署、台中區農改場、中寮公所和農會前往勘災，當日速報有50公頃5％損害，但經勘查結果，被害面積僅3公頃5％損害，未達救助標準；其實主因是中寮柳丁豐收，滯銷問題才最嚴重。

縣府表示，行政院長賴清德上周到中寮巡視時，亦有民眾向院長陳情，農政單位表示將會再排定時間會勘，縣府將會依會勘結果，盡量協助果農爭取救助。

(中國時報)