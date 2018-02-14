水滴形植存盒 融入追思情感

2018年02月14日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府民政局殯葬管理所13日啟用第2代植存盒，新一代的植存盒，有別於各縣市所使用外型像洗衣粉盒的紙製長方體植存盒，不僅將植存盒由紙質改為木質，將形狀由長方體改為符合人體工學的水滴形狀，讓生硬冰冷的植存盒，融入與自然相應的情感。

民政局長陳宗彥指出，目前各縣市辦理植存或樹（花）葬所使用的骨灰容器均為紙製品，大小形式大致使用公版規格，為長方體設計，外觀類似洗衣粉盒。

台南推出第2代植存盒，將材質由紙質改為木質，還將外觀從正方體改為水滴形狀，無論視覺或質感均大幅提升。新一代植存盒的設計理念是人與自然的相應，植存盒的水滴造型，表現對親人緬懷的婆娑淚珠，兼蓄愛與祝福，一切回歸自然入土為安；水滴造型也似逗點符號，亦象徵生命的終點非句點而是永續。

陳宗彥說，新一代水滴造型植存盒每個成本5000元，長28.5公分、寬20公分、高26公分，重約1.4公斤，符合人體工學，方便家屬雙手合捧或攬於腰側，開關採平開蓋方式旋轉，盒身還設計抽取式壓克力往生者名牌，可重複使用兼具環保概念，初步訂製20個供植存家屬免費使用。

殯葬管理所所長郭輝信表示，台南市推動環保自然葬法，2014年在大內區率先建置啟用全台公部門第1座「大內生命紀念園區植存專區」，占地約1萬平方公尺，經3年8個月推廣，迄今已植存1170位先人。

(中國時報)