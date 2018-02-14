水滴形植存盒 融入追思情感

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市政府民政局殯葬管理所13日啟用第2代植存盒，新一代的植存盒，有別於各縣市所使用外型像洗衣粉盒的紙製長方體植存盒，不僅將植存盒由紙質改為木質，將形狀由長方體改為符合人體工學的水滴形狀，讓生硬冰冷的植存盒，融入與自然相應的情感。

民政局長陳宗彥指出，目前各縣市辦理植存或樹（花）葬所使用的骨灰容器均為紙製品，大小形式大致使用公版規格，為長方體設計，外觀類似洗衣粉盒。

台南推出第2代植存盒，將材質由紙質改為木質，還將外觀從正方體改為水滴形狀，無論視覺或質感均大幅提升。新一代植存盒的設計理念是人與自然的相應，植存盒的水滴造型，表現對親人緬懷的婆娑淚珠，兼蓄愛與祝福，一切回歸自然入土為安；水滴造型也似逗點符號，亦象徵生命的終點非句點而是永續。

陳宗彥說，新一代水滴造型植存盒每個成本5000元，長28.5公分、寬20公分、高26公分，重約1.4公斤，符合人體工學，方便家屬雙手合捧或攬於腰側，開關採平開蓋方式旋轉，盒身還設計抽取式壓克力往生者名牌，可重複使用兼具環保概念，初步訂製20個供植存家屬免費使用。

殯葬管理所所長郭輝信表示，台南市推動環保自然葬法，2014年在大內區率先建置啟用全台公部門第1座「大內生命紀念園區植存專區」，占地約1萬平方公尺，經3年8個月推廣，迄今已植存1170位先人。

(中國時報)

中寮柳丁滯銷 多認購挺農友 高雄成立運動發展局 力推電競

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。