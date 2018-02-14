2018年02月14日 04:10 中國時報 吳威志

高雄檢調偵查終結慶富公司涉嫌詐貸案，認定慶富標得349億餘元海軍「獵雷艦」國造案後，先後4次涉嫌虛偽增資至40億元，取得9間聯貸銀行團授信，獲得205億元聯貸額度，再用假合約騙取63億元，且部分資金流向大陸子公司；涉《銀行法》、《刑法》詐欺、偽造文書等罪嫌，起訴董事長陳慶男等5人，認定7次詐貸，具體求刑20至30年。

至於外界不斷質疑慶富如何贏得獵雷艦標案、取得銀行團聯貸授信、海軍疑似提前撥款24億元與興達港土地的取得等，全數查無不法簽結。曾遭傳喚的前總統府副祕書長熊光華、行政院前祕書長簡太郎、前新南向辦公室主任黃志芳、前高市府海洋局長王端仁等政治人物皆全身而退。

對此黃國昌立委質疑，採取「刑事沒事、民事免求償」的標準，超過百億元損失，恐怕又是落得全體納稅人埋單，各界也質疑聯貸過程「內情重重」。但地檢署認為一銀是合議制的常務董事會決議，並無人謀不臧，高雄銀行也賺進2000萬，沒背信嫌疑。

不過慶富從聯貸案中取得的貸款，實際只投入2.5億元在建造獵雷艦上，事後如何取得授信、進行撥款，確實令人疑惑。此案事涉「獵雷艦詐欺」與「慶富詐貸」，檢調本該層層清理，不能混水摸魚，尤其已造成聯貸銀行團損失慘重，達131億多元。

案件爆發後，政院撤換3家有關的銀行董事長，但新上任者都是與民進黨關係匪淺的「高雄銀行」董事，而此銀行正是率先開出17億元「履約保證」函，保證慶富有能力履約的銀行，等於執政者藉機擴張政黨的金融地盤。

無法解釋的還有，為何慶富父子進入總統府會見後，即能提前取得24億元撥款。這麼重要的會面竟然沒有留下紀錄，究竟有無軍機洩漏，不得而知，甚至讓原本不同意的海軍司令，卻聲稱提前支付24億元是他個人的決定。

到底錯在總統府還是國軍？國防部雖懲處23位將校，卻引起退役上校獵雷艦長投書認為「國軍遇到無良廠商，上面還有一群無良政客！」。畢竟，社會大眾想要了解，從一開始有無違反《政府採購法》？由於競標文件規定須有獵雷艦技協廠商，等於一開始便有利於慶富，所以發生了結標後參與投標的台船，還曾告上工程會。

因為慶富財力明顯不足，3年前資本額僅5.3億元，卻取得349億元標案，歸根究柢，是國防部當時將《政府採購法》第36條規定「機關辦理採購， 得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、 財力、設備等之廠商始能擔任者」的財力資格，由投標廠商資本額需有標金的1/10降至標案金額的1/200，未能嚴審財力狀況和履約能力所致。

不僅如此，慶富「技術」也不足，僅僅憑靠技協廠商的業績支撐是非常危險的，工程會身為政府仲裁採購糾紛的最高機構，當時並未正面處理。去年行政院完成調查報告，集中於國防部懲處與銀行董事長撤換，如今高雄地檢署起訴亦未針對負有政治責任的行政官員。期待職司官箴的監察院能追究失職或違法情事。

慶富案讓海軍逾10年的國艦國造獵雷艦採購案，心血付之東流，不僅所有損失由聯貸銀行團承擔，更已嚴重危害金融體系及經濟秩序。縱然政治人物扮演孫悟空，逃過了唐三藏的金箍咒，至少還有如來佛的手掌心，不能讓真相不明不白！

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)