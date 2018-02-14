文在寅要小心美國式暗殺

2018年02月14日 04:10 中國時報 楊渡

今年冬季奧運，真是「冰雪奇緣」。既顯現了兩韓的握手和談，春風吹暖，更顯示了美國冰寒的嘴臉，戰爭的底牌。

去年秋天去了一趟韓國坡州出版城，當然也就近參觀了附近的韓朝交界河，隔著望遠鏡，眺望彼岸的朝鮮農村風光。

朝鮮的風光是安靜的，安靜到近乎看不到人。鏡頭所及，只有一個農民揹著一竹簍，在金黃色的麥田中行走。孤單得不像是真實的農民，而是一種偽裝的軍人。然而兩邊只隔著一條河，只要有人干冒風險穿越數層鐵網，飄到河流而未被射殺，或許就可以投奔到南韓。所以那安靜的農地裡，說不定危機四伏，是一個隔離的地帶。

而北韓的飛彈卻不斷在進步，射程越來越強，最後還加載核子彈頭。那隔著河岸的南韓民眾，生活在武力威脅的陰影下，難道不會害怕嗎？這樣的生活，會不會沒有安全感？

那幾天下午，我總是到首爾去逛市集，新鮮的設計大展中心、便宜且連續幾條街的服裝市集、各種傳統美食、來自世界各地的消費人潮等，這一切讓人感受不到一絲戰爭的威脅。而當時的美國政壇人物及其媒體，卻在各地宣揚北韓的飛彈、戰爭的消息。

看了西方觀點下的報導，再回頭看看首爾所見的南韓人，簡直像不知死活般的「醉生夢死」。然而，我反而在那個城市感到一種活力、一個新鮮而自在的生存力量。為什麼會這樣？南韓人難道不會感受飛彈危機？他們的觀感，為什麼和西方差這麼遠？

我詢問南韓文化界的朋友。她的回答倒是令我大為驚訝。

「朝鮮和我們距離這麼近，如果我們每天只想到飛彈，還怎麼過日子？我們不是不知道啊，我們只是相信，北韓的韓國人不會用飛彈來打自己的同胞，他們是對準日本和美國。所以，雖然飛彈也真的存在，我們照樣生活，繼續奮鬥，並不會有生活在陰影下的感覺。」

那時，我第一感覺是：那美國拚了命地要打北韓，受害的是誰？如果美國要打，一定要得到南韓的同意，否則，把戰場開到人家的家裡去，卻不問人家願不願意，可能嗎？但南韓會同意嗎？演習是一回事，但真的戰爭是完完全全的另一回事了。要知道當年韓戰，南北韓死了多少人，那可是韓國人自己的同胞，自己的家人哪！如今美國要重來，拿韓國人的拳頭打另一邊的韓國人，而且兩邊的韓國人都不同意，這是什麼道理？

更何況，如果北韓無法打到美國，他們要對準的必定是駐南韓基地的美軍，屆時，飛彈打下去，分得清南韓人和美國人嗎？而打下去的，都是韓國人自己的土地。

不分南北的韓國人，總是要問一句：憑什麼？為什麼？幹什麼？韓國人要自己人打自己人，只為了聽美國的話？韓國人有這麼傻嗎？

這一次平昌冬季奧運，金正恩派了妹妹金與正參加，還帶著一封信給文在寅，邀請他訪問平壤。而美國則派了副總統彭斯參加，一路臭臉以對，連文在寅晚宴都不參加，這分明是給文在寅難看。主要的，就是表達美國不想看到南北韓局勢的緩和。美國的川普仍要緊張，要準備動武，要搞戰爭，這樣才符合美國的利益。然而，美國不是口口聲聲要緩和朝鮮半島的緊張局勢，現在兩韓握手，一起辦奧運，美國為什麼不利用這個機會好好讓北韓走到陽光下，卻反而用一張冰涷的臉，要把兩韓逼回冷戰的對立，逼回到戰爭的邊緣呢？

所以，事實是很明顯的。在朝鮮半島想搞戰爭的是誰？兩韓想和解，美國卻非得弄飛彈、搞演習、搞得人家家裡戰火燃燒，死傷慘重，這才符合美國的利益。那韓國人的利益在哪裡呢？

韓國的情勢是非常清楚的。南北韓有意朝走向和解。這符合兩邊韓國人的願望。而且隨著朝鮮有核子飛彈，更有本錢拒絕美國的戰爭勒索。但我首先擔心的是文在寅的生命安全。

難聽的話先說在前頭，是為了怕它真的發生。這句話就是想提醒文在寅總統：從現在開始，小心暗殺。舉凡生活周邊的一切，從飲食到安全防備，都要升級。因為暗殺會來自美國。特別是冬季奧運結束後，美國式的暗殺就可能來臨。因為你的存在，並不符合美國利益。（作者為作家）

(中國時報)