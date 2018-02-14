2018年02月14日 04:10 中國時報 謝志傳

《遠見雜誌》發表最新「2018台灣民心動向大調查」，調查顯示「贊成台灣獨立」的比率創下調查以來的10年新低，而「贊成與大陸統一」的比率攀上10年新高，這樣的結果可以看出台灣民意對兩岸關係的看法轉變。

近幾年來，中國大陸的進步有目共睹，不僅成為世界第二大經濟體，舉辦了「一帶一路國際合作高峰論壇」與「中國－拉丁美洲加勒比共同體論壇」，國際形象大幅改善，儼然成為引領國際事務的領導者之一。這連帶使得台灣民眾對於中國大陸的觀感大幅改善，讓台灣民眾對於統一的排斥感降低。

台灣民眾引以為傲的民主自由並未使台灣進步，反而使台灣與大陸的差距越來越大，尤其是台灣的低薪狀態已經使得年輕人紛紛西進，在大陸找到屬於自己的一片天，也正因為越來越多的年輕人在大陸求職受到重用，更多的年輕世代表示有意願赴大陸求職。當然，想在大陸謀求好職務，先赴大陸求學適應大陸的生活環境，也是未來年輕人的選擇之一。因此，當台灣年輕人對於大陸的認識改觀之後，自然會使接受統一的比例增高。

至於支持台獨比例的降低，更是兩岸實力消長之下的必然結果。當台灣在20幾年前，因為經濟蓬勃發展帶來民主化，使得台灣在面對大陸時充滿自信，對於己身的制度甚為滿意，對於大陸的集權專制或是大陸提出的「一國兩制」，嗤之以鼻。可惜的是，台灣過度炒作民主政治，而拖累經濟發展。反觀中國大陸，依照鄧小平的「韜光養晦」策略，埋頭拚經濟。兩岸的經濟差距在扁政府時期尚不大，但是到目前為止已不可同日而語。越來越多人注意到，台灣往獨的方向走，只是招致中共的武統，並無法替多數人帶來福祉。

民進黨政府上台以來拒不承認九二共識，兩岸關係大倒退，不光是兩岸關係受損，陸客的減少重創台灣的觀光業。加上民進黨過去一年多來操弄政治議題，處心積慮消滅對手陣營，還通過不少年輕人反感的《勞基法》，都使得年輕人看出他們在台灣的發展有限。加上最近兩岸因為M503航線的爭議，使得在大陸念書的台生、工作的台幹與眷屬或是台商，面臨買不到機票或買到昂貴的機票返鄉過年，讓民眾對於民進黨政府的兩岸政策不滿，促使民眾對於統獨看法的轉變。

簡言之，所謂支持統獨態度的轉變，實在是跟經濟息息相關。如果台灣獨立可以讓民眾過上更好的日子，當然支持獨立的人變多。但過去20年來，大陸的進步超乎想像，台灣走下坡卻是不爭的事實，年輕人在台灣看不到未來，自然會冷靜下來看清兩岸的事實。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)