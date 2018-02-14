文在寅的選擇，蔡想想

2018年02月14日 04:10 中國時報 劉順達

國人萬萬沒想到，與台灣同為分裂分治國家處境的南韓，此次利用平昌冬奧將前外交部長錢復的一句名言「兩岸關係高於外交關係；大陸政策位階高於外交政策」改寫成「兩韓關係高於外交關係；北韓政策位階高於外交政策」，赤裸裸地實現在世人面前。

南韓總統文在寅、國務總理李洛淵、青瓦台祕書長任鍾皙及統一部長趙明均輪流宴請在首爾停留3天2夜的北韓代表團勞動黨中央委員會第一副部長金與正、最高人民會議常任委員會委員長金永南等，破例高規格的款待，兩韓關係優先讓同是貴賓的美國副總統彭斯與日本首相安倍晉三不是滋味。

文在寅擺了彭斯一道。9日在開幕式前舉行的歡迎酒會上，美國明明事先告知韓方不要安排彭斯與金永南同桌，但韓方偏偏讓兩人坐上主桌，彭斯察覺韓方故意，氣沖沖僅停留5分鐘即離席，把名牌桌卡留著，讓其他國家貴賓認識美國是多麼小氣。

10日文在寅與彭斯第2度就「兩韓會面」交換意見，文在寅以一句「若無非核化，就不會報償北韓」，總算讓彭斯釋懷。彭斯返回美國專機上透露，如果北韓願意會談，美國也會接受。一般認為，美國「先非核化」之強硬姿態已有軟化趨勢。

韓日高峰會談結果頗讓安倍氣急敗壞。對於出席冬奧開幕式，日本原先表現「不阿沙力」，在美國的推促下，終於決定參加。因此，南韓早已準備好好對付搖擺不定的安倍。果然不出所料，不僅對慰安婦協定一事，文在寅寸步不讓，必須重新協商。安倍促求文在寅冬奧後即舉行美韓聯合軍演，卻被文回稱「不要干涉南韓內政」，讓安倍臉上無光。

南韓對待美國和日本的冷清外交相比，對北韓卻伸出「民族大義」之手。10日文在寅在青瓦台接見並午宴招待北韓代表團時，金與正突然以胞兄金正恩的「特使」身分鄭重遞交金正恩的親筆信函給文在寅，並口頭邀請文在寅盡快訪問北韓，一時間讓文在寅喜出望外。

金與正和金永南更進一步把握文在寅喜上眉梢的氛圍，在青瓦台特別準備的芳名錄上分別題字，離不開兩韓「統一」兩個字。金與正說「期待統一繁榮的未來提前來臨」，金永南則清楚寫著「傾力走入統一指向的團結與確信的努力是民族的念願」，兩人的表現獲得熱烈掌聲。

文在寅當然知道兩韓統一問題上，美國和日本是絆腳石。美國與日本希望文在寅藉著與金與正見面機會，當面提出「非核化」問題，返回平壤直接傳達給金正恩，但事與願違。此次，文在寅和金永南等人會晤計達5次之多，自始至尾根本未提核武與飛彈。

目前走勢看來，文在寅會很快回應金正恩的善意，緊握冬奧結束與美韓軍演舉行前，文在寅將派親信至北韓會晤金正恩，促成先「文金高峰會談」、後「川金會談」，解決非核問題。此次，文在寅的「兩韓關係高於外交關係」選擇，獲得世人掌聲與肯定。至今把兩岸關係搞成比朝鮮半島更緊張的蔡英文總統和民進黨政府，該好好深思了。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)