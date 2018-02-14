司法背書將成政治負債

2018年02月14日 04:10 中國時報 張競

喧騰多時受人矚目的獵雷艦採購弊案，在過年前司法偵查暫時告終，承造廠商因為涉及多項不法情事，由檢方斷然起訴，但是當初多項弄得沸沸揚揚的關說與圖利疑雲，檢方卻以查無實據並無不法為由加以簽結。

回顧本案當初曝光時，綠營高層見獵心喜，用來作為攻訐前朝的政治操作口實。但是在諸多證據逐漸曝光後，發現綠營執政後多位官員涉及該案，諸多往來過程確實啟人疑竇，使得點名抹黑立即受到反噬。

同樣在專案執行付款過程中，亦有諸多違反常情決策。海軍為求自保，提出多項曾經徵詢金融主管機關跡證，更讓政治操作空間受到壓縮。最後綠營以快刀斬亂麻策略，由海軍各階層涉及業務官員出面硬吞苦果，以行政懲處專業幕僚，作為向社會交代與政治止血的招式。

如今情勢發展，執政當局算是獲得司法背書，諸多涉案官員暫獲解套，但是諸多國防專業官員當初所受行政懲處，對照起訴書所述觀點，不禁感嘆專業菁英要為政治操作陪葬；政務首長視專業幕僚為可犧牲政治籌碼，如何能夠要求下屬全心為國奉獻，而不會產生上下勾心鬥角情勢？

如今起訴書是讓主政者獲得個說法，但未見得是實際真相，最後還是要經過司法審理加以裁判。此與該案最初爆發後，政論界人士各有說法，但從起訴書看來，諸多流言蜚語，其實都站不住腳。

但是話又要說回來，這份可視為司法背書的起訴書，假若其中還有內容未能獲得民眾信服，在社會懷疑下，最後是否會成為執政者的政治負債？會不會最後透過選舉，產生另種形式的政治裁決呢？

在台灣社會互信如此薄弱狀況下，政治派系面對相同事實，各自解讀出不同結論，早就是寶島無奈的社會現狀。目前本案起訴只是初步告一段落，日後在審理階段各項司法攻防，必然都會隨著政治氣候配合翻騰，所以在社會懷疑下，專業能否獲得尊重，冤屈能否獲得洗清，恐怕都要看未來政治發展而定。

但最不能被犧牲與忽視的專業，其實是原本建軍目標是否要因噎廢食？從起訴內文看來，國防採購過程並無不當，整個弊案在於不肖廠商處理資金違法，難道就要因此放棄建造獵雷艦，另以其他替代系統或性能提升案應付軍事需求？

國防建軍本來就有其延續性，假若不同政黨輪替執政，動不動將國防建軍當個麵團重新捏揉，我們永遠烘烤不出任何成果。假若司法背書充滿算計，只是替政務官員開脫責任，但又無勇氣為所應為，最後必然會增加社會懷疑，成為政治負債，從而在未來選舉付出政治代價。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)