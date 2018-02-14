2018年02月14日 04:10 中國時報 主筆室

農曆前夕《遠見雜誌》發表最新「2018台灣民心動向大調查」，蔡英文總統執政即將屆滿650天此刻，「贊成台灣獨立」的比率竟創下調查以來的10年新低，從去年的23.4%下跌到21.1%，而「贊成與（中國）大陸統一」的比率卻攀上調查以來的10年新高，從去年的9.3%大幅攀升到14.8%，若將支持統一與支持維持現狀的民眾加起來，則超過7成。

從《遠見》的民調清楚可見，台灣的統獨板塊已開始位移，這中間傳達了一個重要的訊息。在政黨惡鬥下，台灣社會看來分歧，但人民的主流共識十分清晰，多數人並非追求獨立，而是不願意被大陸管理，希望兩岸合作而不是對抗。隨著大陸經濟繁榮、社會開放，統獨天平也在改變。

先來看台獨，不論明暗，民進黨事實上是一直打著「台獨」的夢想旗幟壯大的，其在野時，「夢想」無法被檢驗，但到了民進黨執政，由於台獨根本沒有兌現的可能性，於是「夢想」不僅變成「幻想」，更由於夢想與現實的嚴重背離，使得夢想更變成了噩夢。蔡英文的民調不斷下挫，雖有其個人領導不佳的因素，但民進黨的總體路線走在斷橋殘垣上，這才是根本的結構性問題。

再來看維持現狀。原本毫無疑問的，國民黨是統派政黨，但在民進黨所謂本土化主張的挑戰下，近年來，國民黨的主要領導人漸漸把「統一」視為票房毒藥。其中以馬英九的「不統、不獨」以換取「不武」為代表，由於反對台獨的立場明確，維持現狀的路線確實可以維持權宜暫時的平衡，兩岸關係仍能在馬英九執政時順利開展、取得顯著成果。然而，一個只說得出「不」，卻說不出「要」什麼的政黨，沒有積極的目標與中心思想，就會漸漸烏合化、劣質化為只在乎短期選舉利益的散漫團體，而失去長期號召支持的力量。這是國民黨上層老化、中間斷層、支持者萎縮的重要原因。

接著來看統一，雖然國民黨的主流菁英向「維持現狀」移動，但仍有一部分的國民黨政治人物與支持者並未改變對統一的追求。這也使得國民黨或者藍營一直處在分裂的臨界，被分為維持現狀、避談統一的本土藍，以及仍堅持張統一大旗的正藍或深藍。但所謂正藍或深藍，也一直飽受「賣台」質疑，使得在台灣統一主張一直處在汙名化的狀態。這形成一種惡性循環，一方面讓在台灣主張統一的人愈來愈不敢說話，另一方面則讓國民黨更加避談統一。

只是，這真的是「統派」走不出的宿命嗎？當然不是，統派必須有能力，立足於台灣人民的情感，提出一個不讓台灣人民擔心害怕的統派新論述。而在提出這樣的新論述之前，就必須先看統派的舊論述。所謂統派，可以概分為一是以「中華人民共和國」為中心的紅統，以及以「中華民國」為中心的「華統」。傳統中國國民黨的統，就是「華統」。

由於兩岸實力的消長，「華統」在現實上已顯左支右絀，「紅統」則觸動了台灣人民不希望被中共管理、想要保持現有生活方式與政治體制的敏感神經，很難得到廣泛的共鳴，這又是「統派」的困境。

那要如何走出這個困境呢？我們認為，以台灣人為中心本位的統派是最能順應兩岸現實、台灣利益的統派思維。簡言之，就是以台灣人的利益為核心，從台灣主體意識出發的「統一」，與「華統」和「紅統」共構真愛台灣的和平統一。

這樣的台統須包含四個核心主張：第一、中華文化是台灣文化的主體；第二，兩岸血脈相連，台灣人就是中國人；三，心靈契合的統一，要經過兩岸中國人，尤其台灣人民的同意並完成憲政程序；第四，大陸有容乃大，要寬宏大量，要善待台灣，要給台灣人民好處，讓台灣人民得到統一的好處。

在兩岸的大局與大勢上，統一已是未來的道路，違此道路者，就如蔡英文的民調崩盤，消極觀望者，就如國民黨的論述失語，政權崩塌。若國民黨願意在愛台灣的理論基礎上，建立泛藍的統派新論述，以此新論述重塑中心思想，凝聚本土藍與深藍、正藍的團結，並順應兩岸與世界的潮流，才有重得民心、重返執政的可能。國民黨若是沒有這種自覺，相信社會也會出現第三勢力領導台灣走真愛台灣的統一道路。

(中國時報)