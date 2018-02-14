龍燕之戰看啟臣

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中國時報
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今年底地方大選，台中市長之戰是全台最受矚目的焦點之一，根據本報最新的民調支持度顯示，尋求連任的民進黨籍現任市長林佳龍，僅以不到6%的差距領先將代表國民黨挑戰的盧秀燕。由於選戰還早，再加上盧秀燕才剛剛從國民黨的初選勝出，後續有待整合強化等方面，也尚有不少可以提升的地方，總體選情對國民黨呈現審慎樂觀。

由於民進黨中央執政績效不佳的影響，加上林佳龍在台中執政的反應各有褒貶，目前形勢顯示國民黨奪回台中市的機率並不小，重點是國民黨能不能做到實質的團結、徹底的整合，而其中關鍵就在江啟臣。

江啟臣在黨內民調中以不到1%的差距敗給盧秀燕，很多人對這種根本是在誤差範圍內的數字，為江啟臣抱不平，但他立即表現出絕佳的風度、團結以大局為重的胸襟，表示支持盧秀燕出線。結果盧又在未先徵詢江的意願之前，即公開宣布請江擔任其競選總幹事，這又讓外界認為盧此舉未免有些對江啟臣不夠尊重。

盧秀燕在原台中市區的支持度高於林佳龍，但她在原台中縣區卻不及林，要想贏林，當務之急就是必須盡速整合江啟臣在原台中縣區的力量。以盧在原市區的基礎，加上原縣區出身的江啟臣的鐵粉與力量，才有可能真正取得整個大台中選戰的勝利。

目前來看，江啟臣的確展現了國民黨政治人物難得的氣度與配合度，但相對地，盧秀燕也不能因此認為這就是理所當然，而應該在選戰合作、乃至未來如果選上後對市政的倚重或授權上，給予江啟臣更多的尊重與信賴。真心的合作才有勝選的希望。

(中國時報)

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